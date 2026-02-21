¿Dónde habrá BLOQUEOS HOY 21 de febrero en CDMX? Movilizaciones que afectarán el tráfico

Ciudad de México.- Este sábado 21 de febrero de 2026, a pesar de que no se prevén marchas, sí habrá algunas concentraciones; y, en caso de que planee dirigirse a la Ciudad de México (CDMX) o al Estado de México (Edomex), se recomienda tomar las debidas precauciones. Por lo pronto, en TRIBUNA te informaremos sobre cada una de las movilizaciones para este día, y así evites cualquier contratiempo.

Movilizaciones y concentraciones HOY en CDMX

De acuerdo con información oficial del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), las alcaldías con más afluencia desde temprana hora son Cuauhtémoc, Xochimilco, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez y, en lo que respecta a rodadas motociclistas, también Venustiano Carranza.

Alcaldía Cuauhtémoc

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), alrededor de las 09:30 horas, se concentrará en el Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico. Llevarán a cabo un mitin para exigir un alto a las incursiones policiaco-militares en la comunidad Río Florindo, Ocosingo, Chiapas. De hecho, entre las organizaciones de apoyo están el Comité Cerezo México y la Organización de Lucha por la Emancipación Popular.

Tráfico 22 de febrero de 2026

Otro de los movimientos es encabezado por la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí AC, en el Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución. En realidad, todo se trata de una campaña de acopio en solidaridad con el pueblo cubano, así como para protestar en contra de la agudización de la crisis en Cuba, agravada por el bloqueo energético por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.

Por su parte, los líderes cristianos evangélicos, en punto de las 10:00 horas, se verán en el Monumento a la Revolución. Ensayos rumbo a la Marcha para Jesús 2026, la cual se llevará a cabo el próximo 4 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México. También estará, alrededor de las 11:00 horas, el Animal Save Ciudad de México en la Glorieta de los Insurgentes. Harán la pega de carteles con el objetivo de visibilizar a los animales y generar conciencia sobre el especismo que normaliza su explotación. Asimismo, a las 12:00 horas, el colectivo La Comuna 4:20 se verá en la Glorieta Simón Bolívar, así como también en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos. El propósito es con motivo del tercer aniversario de la Comunica 4:20, para celebrar la lucha y resistencia del movimiento cannábico y por la dignificación y el respeto de los espacios compartidos. A las 11:00 horas, la Comunidad Indígena Otomí Residente en la CDMX se concentrará en el Zócalo capitalino, en el marco de la jornada nacional e internacional Justicia para Samir y la autodeterminación de los pueblos, y en conmemoración de los 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena. De igual forma, a las 12:00 horas, el Grupo CDMX Todos Caben Demetrio Vallejo se encontrará en Sor Juana de la Cruz No. 9. En este caso se trata de una reunión informativa y de organización, en la que expondrán sus demandas consistentes en: reconocimiento de la antigüedad, homologación salarial, cumplimiento a laudos firmes, entre otros. Además, alrededor de las 17:00 horas, familiares y amigos del estudiante presuntamente víctima de bullying se verán en la Fiscalía de la CDMX. Exigen que se garantice la seguridad y un proceso legal justo, sin criminalización anticipada para el estudiante menor de edad que se vio involucrado en los hechos del 11 de febrero.

Alcaldía Xochimilco

En lo que respecta a las 10:30 horas, el colectivo Defendamos El Museo Dolores Olmedo se concentrará en Rotonda de los Personajes Ilustres de Xochimilco, Col. San Antonio. Acto simbólico en el que declararán al recinto patrimonio histórico y cultural de Xochimilco.

Alcaldía Miguel Hidalgo

En este caso, en punto de las 12:30 horas, la colectiva Hoy Somos Todo Por Miguel expondrá la Galería de Memoria Fotográfica para justicia a través del arte, para los dos fotoperiodistas que perdieron la vida tras un accidente ocurrido dentro del Parque Bicentenario, durante el concierto Axe Ceremonia, que se celebró el 5 de abril de 2025.

Este sábado, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placa impar y matrículas sin número, holograma 2 y foráneos. #CiudadSegura pic.twitter.com/OsQEuS9Qgv — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 21, 2026

Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026

Es necesario especificar que los lineamientos continúan en la Ciudad de México y el Estado de México, pues tienen como objetivo disminuir las emisiones de gases contaminantes y mejorar la calidad del aire. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la restricción vehicular opera en un horario de 5:00 a 22:00 horas para las siguientes unidades:

• Hologramas 1 y 2: Vehículos con placas que tengan terminación impar (1, 3, 5, 7 y 9).

• Automóviles con registros de otras entidades que no cuenten con convenios de verificación vigentes.

