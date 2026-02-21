¿Quiénes pueden registrarse HOY sábado 21 de febrero a la Pensión Bienestar 2026 para adultos mayores?

Ciudad de México.- Como te hemos mantenido informado en TRIBUNA, en fechas recientes se habilitó un nuevo periodo de registro para obtener la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, mismo que inició del 16 al 22 de febrero de 2026, por lo que mañana sábado la dinámica será diferente a la del resto de la semana, cuando solo les tocó a algunas letras del abecedario.

La Secretaría de Bienestar en varias ocasiones reiteró que el objetivo de dividir a los interesados es simplemente evitar aglomeraciones en los módulos de atención y así todos puedan retirarse más pronto para realizar el resto de sus actividades del día. Además, es necesario precisar que este programa está dirigido a personas de 65 años o más, quienes, una vez que queden registrados en el sistema, comenzarán a recibir el apoyo económico bimestral depositado directamente en la Tarjeta del Bienestar.

¿A quién le corresponde el sábado 21 de febrero de 2026?

La dependencia federal puntualizó que tanto el sábado 21 como el domingo 22 de febrero serán atendidas todas las letras, pues se hará todo lo posible para que ningún adulto mayor se quede fuera del proceso. De tal forma que, en caso de que algún contratiempo haya evitado que asistiera el día correspondiente, no debes preocuparte porque todavía quedan dos días y no olvides acudir al recinto que quede más cerca de tu domicilio.

Pensión para el Bienestar

Haciendo una breve recopilación del calendario organizado por orden alfabético, el lunes 16 de febrero de 2026 fue el turno de las letras A, B y C; mientras que el martes 17 le correspondió a D, E, F, G y H; el miércoles a I, J, K, L y M; el jueves a N, Ñ, O, P, Q y R; y el viernes a S, T, U, V, W, X, Y y Z. Actualmente hay disponibles más de 2 mil 500 módulos distribuidos a lo largo de la República Mexicana.

?? #PensionesBienestar ??

No esperes más y regístrate a la #PensiónMujeresBienestar si tienes entre 60 y 64 años, o a la #PensiónAdultoMayor si tienes 65 años o más.



Tienes hasta el 22 de febrero para acudir al #MóduloBienestar más cercano a tu domicilio. Ubícalo en:… pic.twitter.com/Qs7M68OZDC — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) February 20, 2026

¿Qué necesito llevar para mi registro?

La atención se brinda de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Para conocer la ubicación del módulo de registro más cercano, se recomienda consultar el portal oficial de la Secretaría de Bienestar. En cuanto a los requisitos, se debe presentar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un número telefónico de contacto; asimismo, es importante llevar copias de todos los documentos solicitados y verificar con anticipación la sede a la que acudirás para agilizar el trámite.

Fuente: Tribuna del Yaqui