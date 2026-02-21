Senadora morenista Andrea Chávez comparte su felicidad: Su "reto más importante" será volverse madre

Ciudad de México. - Hace unas horas, la abogada, activista y política mexicana que actualmente es senadora por Morena en Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, utilizó sus redes sociales en X (antes Twitter) para compartir una noticia muy diferente al cargo que ocupa, pues reveló algo muy personal que mantiene a ella y a su pareja, el empresario juarense Emil Kamar, sumamente felices y emocionados.

Embarazada

La funcionaria está en dulce espera y es importante señalar que, en el ámbito en el que se desenvuelve desde hace tiempo, se rumoraba su embarazo; sin embargo, ella no lo confirmó sino hasta la tarde del pasado viernes 20 de febrero de 2026. No obstante, no solo anunció que pronto será madre, sino que se tomó un momento para relatar un poco sobre esta situación que la tiene llena de alegría.

Inició su mensaje haciendo hincapié en guerras, crisis climáticas e injusticias que la humanidad enfrenta, a pesar de solo desear vivir en paz. Además, mencionó que lleva años luchando por un mejor lugar para la gente de su tierra y que, en todo ese recorrido, siempre anheló brindarles esperanza. Tras esa introducción, soltó la noticia que de ahora en adelante ella y el hombre con quien comparte su vida enfrentarán "el reto más importante".

Andrea Chávez Treviño

Asimismo, señaló que había prometido mantener su vida personal fuera del foco público, pero no pudo evitar expresar su felicidad. En un fragmento, abordó la situación de miles de menores que no tienen acceso, tanto en su natal Chihuahua como en México en general, a las mismas oportunidades. No obstante, en los comentarios, los internautas se dividieron: algunos le desearon lo mejor, mientras que otros aprovecharon para criticarla, incluso con acusaciones de que utilizó inteligencia artificial para redactar el mensaje.

Nubarrones asedian al mundo en el que vivimos: guerras, crisis climáticas e injusticias amenazan a una humanidad digna que sueña con el derecho de vivir en paz.



Tras años alzando la voz para denunciar los dolores de nuestra tierra, anhelaba el momento urgente de entregarles la… pic.twitter.com/lsGqxjESpF — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) February 21, 2026

"Si la energía ya me sobraba, hoy la desbordo, y no descansaré ni un segundo hasta que en Chihuahua nuestras niñas y nuestros niños tengan, al menos, esa primera oportunidad. No es sueño ni utopía: es nuestra obligación con los que vienen. Porque fueron, somos. Porque somos, serán", concluyó Chávez Treviño, quien se presume mantiene nexos con el polémico morenista Adán Augusto López.

Fuente: Tribuna del Yaqui