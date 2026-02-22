Claudia Sheinbaum Pardo pide CALMA y se posiciona tras muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se posicionó tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Cabe señalar que Sheinbaum no menciona participación ni apoyo de autoridades estadounidenses, lo que contrasta con el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde confirmó sobre coordinación con Estados Unidos en el operativo.

"La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.

Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México", escribió en redes sociales.

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

Por su parte, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, señaló que las acciones realizadas reafirman el compromiso con la legalidad y la seguridad para la población.

"Reconocemos la actuación del Ejército Mexicano @Defensamx1 en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, en coordinación con el @GabSeguridadMX. La respuesta institucional, dentro del marco de la ley, fortalece el Estado de Derecho. La justicia no es opcional: es un compromiso institucional con México. La @FGRMexico lleva a cabo todas las diligencias ministeriales y periciales necesarias, derivadas de esta operación", escribió vía redes.

Confirman muerte de 'El Mencho'

En un comunicado compartido por las autoridades, indica que realizaron una operación militar en la que personal militar fue atacado y, como respuesta, repelieron la agresión. Producto de esto, cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecieron en el lugar y tres quedaron heridos de gravedad; estos perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre ellos estaba 'El Mencho'.

