Clima CDMX HOY 22 de febrero: ¡Alerta! Pronostican LLUVIAS y viento con rachas fuertes

Ciudad de México.- Si este domingo 22 de febrero de 2026 planeas salir temprano en la Ciudad de México (CDMX), más vale que no confíes solo en una chamarra ligera. El clima tendrá lluvia intermitente, viento con rachas y temperaturas que no subirán demasiado durante el día. Leer el pronóstico completo te ayudará a decidir si necesitas impermeable, paraguas o incluso salir con más tiempo para evitar contratiempos.

Así será el clima en CDMX HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, hoy se prevé cielo medio nublado a nublado en la CDMX, con lluvias aisladas y ambiente fresco la mayor parte del día. Además, el viento de componente norte será constante, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar de 40 a 60 kilómetros por hora.

Así será el clima en CDMX este domingo. Foto: Conagua

Durante la mañana el ambiente será fresco a frío, con presencia de nubosidad y posibilidad de bancos de niebla en la región. Entre las 07:00 y las 09:00 horas, la temperatura oscilará entre los 10 y 12°C, aunque la mínima en la capital se ubicará entre 7 y 9 °C en zonas más frías. El cielo comenzará parcialmente nuboso, pero rápidamente se tornará cubierto. El índice UV se mantendrá bajo en las primeras horas.

Hacia el final de la mañana aumentará la probabilidad de lluvia débil. Alrededor de las 11:00 horas se esperan precipitaciones ligeras, con una temperatura cercana a los 13°C y viento del norte intensificándose. Para las 14:00 horas continuará la lluvia intermitente bajo cielo cubierto, con valores alrededor de los 15°C. Aunque el índice UV alcanzará nivel medio en este periodo, la nubosidad limitará periodos prolongados de radiación directa.

Por la tarde, el ambiente seguirá fresco. La temperatura máxima prevista para la CDMX se ubicará entre 17 y 19°C, aunque en muchos puntos del día se mantendrá más cercana a los 15 grados debido a la nubosidad y el viento. Hacia las 17:00 horas persistirá el cielo cubierto y las rachas podrían sentirse con mayor intensidad en zonas abiertas.

Durante la noche descenderá nuevamente la temperatura. Alrededor de las 20:00 horas se prevén unos 12°C con cielo nublado, y hacia las 23:00 el termómetro podría bajar hasta los 9 grados, con sensación térmica menor por efecto del viento del norte. En el Valle de México, específicamente en Toluca, se espera un ambiente aún más frío, con mínimas de 0 a 2 grados y máximas de 14 a 16 grados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)