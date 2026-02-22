Clima HOY domingo 22 de febrero en la NOCHE: Se pronostican LLUVIAS FUERTES en estas regiones

Ciudad de México.- El frente frío número 37 seguirá recorriendo el sureste de México y la península de Yucatán, generando condiciones de lluvias fuertes para varias regiones de la República mexicana esta noche de domingo 22 de febrero de 2026; si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico completo. Aquí el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

El último boletín informativo de la Conagua señala que el frente frío número 37 originará lluvias fuertes a muy fuertes. Mientras que una masa de aire ártico cubrirá gran parte del país, ocasionando ambiente frío a muy frío y rachas de viento. Es decir, las regiones en las que se tendrán precipitaciones son:

Lluvias fuertes a muy fuertes en:

Veracruz

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Ambiente frío a muy frío y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) en:

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Guerrero

Así como evento de 'Norte' intenso con rachas de 90 a 110 km/h en Veracruz, Istmo y golfo de Tehuantepec, y muy fuerte con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con oleaje elevado en costas de dichos estados. Para el día de mañana, el frente frío núm. 37 se extenderá al sur de la península de Yucatán, mantendrá condiciones para lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Tabasco, fuertes en Puebla y Campeche, chubascos en Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán.

Pronóstico de lluvias para mañana 23 de febrero de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte y este).

Chiapas (norte y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Tabasco (sur).

Veracruz (Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Tabasco (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche.

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Quintana Roo.

Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo y Yucatán.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua