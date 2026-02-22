Políticos mexicanos y medios internacionales reaccionan ante la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'

Ciudad de México.- Las reacciones de los políticos mexicanos y de medios internacionales tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no se han hecho esperar; se han fijado diversos posicionamientos en los que destaca el reconocimiento a las Fuerzas Armadas Mexicanas por la labor tras este operativo.

¿Qué se sabe de la muerte de 'El Mencho'?

De acuerdo a lo informado por las autoridades, durante una operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén 'N' (a) Mencho.

Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1 https://t.co/tEs6fCVlMd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 22, 2026

Reaccionan políticos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea luego del operativo en Jalisco.

Ricardo Monreal, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, reconoció el resultado del operativo federal que llevó a la captura del líder narcotraficante.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.



Las redes… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

La senadora del PAN, Lilly Téllez, celebró la captura de 'El Mencho' y aplaudió la cooperación entre México y Estados Unidos para este resultado.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, destacó que la captura de 'El Mencho' fue un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo.

Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, expresó su reconocimiento y respaldo a las Fuerzas Armadas.

La Conferencia Nacional de Gobernadores también reconoció el trabajo y la coordinación del Gabinete de Seguridad, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

Medios internacionales reportan su muerte

Por otra parte, medios internacionales reportaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

El diario New York Times mencionó en su versión en español que la muerte de 'El Mencho' se trata de una importante victoria del gobierno mexicano.

Wall Street Journal resaltó que el Ejército mexicano mató al capo de la droga más poderoso del país.

El País destacó que 'El Mencho' era "la pieza más codiciada" tras las capturas de 'El Chapo' y 'El Mayo' Zambada.

El diario británico The Guardian informó que 'El Mencho' fue asesinado por las fuerzas de seguridad de México.

El diario francés Le Monde sostuvo que el rápido ascenso de 'El Mencho'se caracterizó por la violencia sistemática, las alianzas oportunistas y una estrategia militar contra los cárteles rivales.

L’armée mexicaine a tué dimanche le puissant baron de la drogue Nemesio Oseguera, alias El Mencho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación. Sa mort est l'un des coups les plus durs portés au narcotrafic depuis l'arrestation d'«El Chapo».

? https://t.co/I4VuZ4VnE5 pic.twitter.com/Kk8GMRTr5G — Le Figaro (@Le_Figaro) February 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui