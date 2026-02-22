¿Qué estados suspenden clases este lunes 23 de febrero tras la caída de 'El Mencho'?

Ciudad de México.– Este domingo 22 de febrero de 2026, las Fuerzas Armadas Mexicanas confirmaron que en un operativo de seguridad fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', por lo que se ha registrado una ola de violencia en varios estados de la República Mexicana, ante esto mañana lunes 23, varias entidades han decidido suspender clases.

La medida aplica para distintos niveles educativos, básico, medio superior y superior, dependiendo de cada estado y de las disposiciones locales.

¿Dónde se suspenden clases este lunes 23 de febrero?

Las autoridades confirmaron suspensión de actividades escolares presenciales en:

Jalisco (todos los niveles).

Nayarit (todos los niveles).

Michoacán (todos los niveles).

Colima (todos los niveles).

Guanajuato

Región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca (todos los niveles).

Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en Juriquilla.

Querétaro

Puebla (por el clima)

Baja California

Las suspensiones obedecen a los operativos de seguridad y bloqueos carreteros que se presentaron en distintas zonas del país.

Cabe señalar que, antes de los hechos de violencia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya había determinado la cancelación de clases en algunos municipios debido a las condiciones climáticas generadas por el frente frío número 36, principalmente en localidades afectadas por bajas temperaturas.

¿En qué estados sí hay clases?

Hasta el momento, continúan con actividades escolares normales los siguientes estados:

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Campeche, San Luis Potosí, Oaxaca (salvo el Istmo de Tehuantepec), Puebla (salvo municipios afectados por frío), Tlaxcala, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

Las autoridades exhortaron a madres, padres de familia y estudiantes a mantenerse atentos a los canales oficiales de cada gobierno estatal y de la SEP, ya que la situación podría modificarse dependiendo de las condiciones de seguridad en cada región.

El Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para atender cualquier incidente; se ha reforzado la presencia de las autoridades en distintos puntos para liberar vialidades y restablecer el orden, con el apoyo de los tres órdenes… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui