SUSPENDEN el Sorteo Zodiaco No.1735 de la Lotería Nacional de HOY, domingo 22 de febrero

Ciudad de México.- La noche de este domingo 22 de febrero de 2026 se iba a realizar el sorteo de Lotería Nacional gracias al Sorteo Zodiaco Especial. Si compraste boleto y estás interesado en saber si tuviste suerte, tendrás que esperar un poco más porque el sorteo fue suspendido para el 25 de febrero de 2026. Recuerda que esta noche se celebraba el Sorteo Zodiaco Especial número 1735, que conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna.
En el comunicado emitido por la Lotería Nacional señala lo siguiente: "México se reconoce como un país multilingüe y pluricultural, en el que conviven 69 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas, que convierten a nuestro país en una de las naciones con mayor diversidad de lenguas a nivel global. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), cada dos semanas en el mundo muere una lengua, lo que, en palabras del doctor Miguel León Portilla, significa que "cuando muere una lengua, muere una forma de ver el mundo".
¿Cuánto puedes ganar?
- PREMIO MAYOR: 11 millones de pesos en una serie
- Costo del cachito: $35
- Costo de la serie: $700
GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1735 de hoy domingo 22 de febrero / Sorteo suspendido para el 25 de febrero
Premio Mayor: 11 millones de pesos
Sorteo suspendido para el 25 de febrero
Segundo premio: 1,500,000 pesos
Tercer premio: 1,500,000 pesos
Cuarto premio: 400,000 pesos
Quinto premio: 400,000 pesos
Sexto premio: 200,000 pesos
Séptimo premio: 200,000 pesos
Octavo premio: 140,000 pesos
Noveno premio: 140,000 pesos
Décimo premio: 120,000 pesos
Decimoprimero premio: 120,000 pesos
Decimosegundo premio: 100,000 pesos
Decimotercer premio: 100,000 pesos
Decimocuarto premio: 100,000 pesos
Decimoquinto premio: 80,000 pesos
Decimosexto premio: 80,000 pesos
Decimoséptimo premio: 80,000 pesos
Decimoctavo premio: 60,000 pesos
Decimonoveno premio: 60,000 pesos
Vigésimo premio: 60,000 pesos
Vigésimo primer premio: 60,000 pesos
