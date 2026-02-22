SUSPENDEN el Sorteo Zodiaco No.1735 de la Lotería Nacional de HOY, domingo 22 de febrero

Ciudad de México.- La noche de este domingo 22 de febrero de 2026 se iba a realizar el sorteo de Lotería Nacional gracias al Sorteo Zodiaco Especial. Si compraste boleto y estás interesado en saber si tuviste suerte, tendrás que esperar un poco más porque el sorteo fue suspendido para el 25 de febrero de 2026. Recuerda que esta noche se celebraba el Sorteo Zodiaco Especial número 1735, que conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna.

En el comunicado emitido por la Lotería Nacional señala lo siguiente: "México se reconoce como un país multilingüe y pluricultural, en el que conviven 69 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas, que convierten a nuestro país en una de las naciones con mayor diversidad de lenguas a nivel global. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), cada dos semanas en el mundo muere una lengua, lo que, en palabras del doctor Miguel León Portilla, significa que "cuando muere una lengua, muere una forma de ver el mundo".

#Entérate uD83DuDD34 Lotería Nacional informó la reprogramación de la devolución y la celebración del Sorteo Zodiaco Especial No. 1735, originalmente previsto para el 22 de febrero de 2026, debido a afectaciones a la movilidad en diversas entidades del país. La nueva fecha será el 25 de… pic.twitter.com/labFHabBTS — Televisión Tabasqueña (@TVTenlinea) February 23, 2026

¿Cuánto puedes ganar?

PREMIO MAYOR: 11 millones de pesos en una serie

Costo del cachito: $35

Costo de la serie: $700

GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1735 de hoy domingo 22 de febrero / Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Premio Mayor: 11 millones de pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Segundo premio: 1,500,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Tercer premio: 1,500,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Cuarto premio: 400,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Quinto premio: 400,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Sexto premio: 200,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Séptimo premio: 200,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Octavo premio: 140,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Noveno premio: 140,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Décimo premio: 120,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Decimoprimero premio: 120,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Decimosegundo premio: 100,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Decimotercer premio: 100,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Decimocuarto premio: 100,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Decimoquinto premio: 80,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Decimosexto premio: 80,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Decimoséptimo premio: 80,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Decimoctavo premio: 60,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Decimonoveno premio: 60,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Vigésimo premio: 60,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Vigésimo primer premio: 60,000 pesos

Sorteo suspendido para el 25 de febrero

Fuente: Tribuna del Yaqui