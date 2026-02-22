Tráfico en CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS, BLOQUEOS y rodadas este DOMINGO 22 de febrero?

Ciudad de México.- Si hoy, domingo 22 de febrero de 2026, tienes planeado movilizarte en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX), es fundamental que revises cómo estará el tránsito, ya que se prevén marchas, bloqueos y rodadas en distintos puntos de la capital. Para evitar retrasos y tomar rutas alternas a tiempo, aquí te compartimos el detalle de las movilizaciones que podrían generar afectaciones viales durante la jornada.

De acuerdo con la programación de movilizaciones sociales para este 22 de febrero, habrá actividades desde las 07:00 horas y hasta la noche, principalmente en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Iztacalco y Álvaro Obregón.

Marchas y rodadas para HOY domingo 22 de febrero. Foto: C-5

Movilizaciones y marchas hoy en CDMX

Las actividades iniciarán desde temprano en distintos puntos estratégicos de la capital, incluyendo avenidas principales como Paseo de la Reforma, Avenida Constituyentes, Calzada de Tlalpan y el Centro Histórico, por lo que se recomienda anticipar traslados. ¡Aquí la información para que tomes precauciones!

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 07:00 horas se prevé una concentración en Avenida Constituyentes, en la colonia Bosque de Chapultepec I Sección.

Más tarde, a las 11:00 horas, habrá una concentración-marcha que partirá de Avenida Paseo de la Reforma, también en Bosque de Chapultepec, con rumbo hacia Paseo de la Reforma y Florencia, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 08:00 horas se realizará una concentración-rodada en Plaza Villa de Madrid, en la colonia Roma Norte, con dirección hacia el Estado de México.

Para las 11:00 horas habrá una concentración en Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución, colonia Tabacalera. A la misma hora también se prevé otra concentración en Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino.

Al mediodía, a las 12:00 horas, se contemplan tres actividades: una concentración en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, en la colonia Centro; otra en Avenida Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia; y una concentración-marcha que partirá del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo.

Alcaldía Coyoacán

A las 08:00 horas se realizará una concentración-rodada en Circuito Escolar y Avenida Insurgentes, en Ciudad Universitaria, con rumbo hacia Carretera Picacho-Ajusco kilómetro 20, en la colonia Héroes de 1910, alcaldía Tlalpan.

Durante el día se prevé una concentración en Calzada de Tlalpan 3465, en la colonia Santa Úrsula Coapa.

Alcaldía Venustiano Carranza

A las 08:00 horas habrá una concentración-rodada en Tapicería y Avenida Circunvalación, colonia Morelos. El rumbo está por definir, por lo que podrían registrarse afectaciones intermitentes.

Alcaldía Gustavo A. Madero

A las 10:00 horas se contempla una concentración en Parque María Luisa 16, colonia Industrial.

Alcaldía Benito Juárez

A las 13:00 horas habrá una concentración en Calzada de Tlalpan, en la colonia Villa de Cortés, lo que podría impactar la circulación en esa vialidad.

Alcaldía Iztacalco

También a las 13:00 horas se prevé una concentración en Avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México.

Alcaldía Álvaro Obregón

Finalmente, a las 20:00 horas se realizará una concentración en Avenida Centenario 3170, en la colonia Minas Los Coyotes.

Recomendaciones para conductores

Debido a la concentración de eventos en zonas clave como Reforma, el Centro Histórico y Calzada de Tlalpan, se sugiere salir con anticipación, consultar aplicaciones de tráfico en tiempo real y considerar rutas alternas. Las afectaciones podrían incrementarse conforme avance el día, especialmente en el Centro y zonas colindantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui