¡Último día! HOY domingo 22 de febrero cierra el calendario de Pensión Bienestar: Regístrate a tiempo

Ciudad de México.- No olvides que este fin de semana la dinámica de inscripción a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar es diferente a como fue el resto de la semana, pues como te hemos informado, este periodo comenzó el 16 y termina el 22 de febrero de 2026. En esta ocasión, todas aquellas personas a las que se les haya pasado el día que les correspondía podrán tener una segunda oportunidad.

Sin embargo, algo muy importante es que este domingo es el último día, por lo que debes ponerte muy atento; recuerda que los módulos de atención están disponibles en un horario de 10:00 a 16:00 horas. En lo que respecta a cómo identificar el lugar más cercano de las más de 2 mil 500 sedes distribuidas a lo largo de la República Mexicana, esto puede hacerse a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar.

¿Puedo acudir independientemente de mi letra?

La respuesta es sí, ya que todas las personas con apellidos de la A hasta la Z, en el rango de tiempo antes mencionado, tienen la posibilidad de registrarse, lo que permitirá que los ciudadanos de 65 años o más comiencen a recibir el apoyo económico bimestral depositado directamente en la Tarjeta del Bienestar. Mientras que el otro apoyo está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años, a quienes se les reconoce la labor del cuidado del hogar.

Calendario Pensión Bienestar

¿Cómo fue el resto de la semana?

El calendario organizado por orden alfabético inició el lunes 16 de febrero de 2026 con las letras A, B y C; luego, el martes 17 correspondió a D, E, F, G y H; pasando a la mitad de semana con I, J, K, L y M, para que ya el viernes fueran S, T, U, V, W, X, Y y Z. Por su parte, la titular Ariadna Montiel Reyes hizo un llamado a que no se les pase el registro: "Mañana es el último día para registrarte a la #PensiónMujeresBienestar y a la #PensiónAdultoMayor", destacó.

Mañana es el último día para registrarte a la #PensiónMujeresBienestar y a la #PensiónAdultoMayor.



— Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) February 21, 2026

Documentos necesarios y requisitos en general

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad). CURP reciente. Acta de nacimiento legible. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Teléfono de contacto.

Requisitos para acceder al programa:

Tener entre 60 y 64 años de edad. Ser mayor a 65 años. Contar con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Residir en México.

