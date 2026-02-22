(VIDEO) Abuchean a Manolo Jiménez en Monclova mientras Claudia Sheinbaum preside entrega de viviendas

Monclova, Coahuila.- El pasado 21 de febrero de 2026 estuvo presente la representante del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, en la entrega del Programa Vivienda para el Bienestar, en Monclova, Coahuila. La situación es que en el evento fue abucheado el gobernador de la entidad, Manolo Jiménez, mientras daba un discurso de bienvenida en el que comentó que se "trabaja en equipo".

De acuerdo con información de Infobae, en el instante en que tomó la palabra Octavio Romero Oropeza, titular del INFONAVIT, agradeciendo la donación de los terrenos para llevar a cabo la iniciativa del Gobierno de México, fue cuando se escucharon con más claridad las voces de los asistentes exigiendo al mandatario que renuncie a su cargo político: "¡Buuuuu!; ¡Fuera, fuera, fuera!".

De hecho, el discurso de Romero Oropeza quedó a medias porque, aunque inició con un "Quiero agradecer al gobernador Manolo Jiménez, no solo…", este fue interrumpido abruptamente, por lo que después tuvo que retomarlo: "…la donación del suelo que hizo a favor del Infonavit, sino también por las buenas gestiones que ha realizado con los presidentes y presidentas municipales donde ya tenemos fraccionamientos en construcción. Muchas gracias, gobernador", aseveró.

Claudia Sheinbaum y Manolo Jiménez

No obstante, la situación no paró ahí porque volvieron a interrumpir el mensaje cuando quiso dedicarle un par de palabras al alcalde de Monclova, Carlos Fernández Villarreal, a quien reconoció por ayudar a que el proceso fuera más fácil; sin embargo, la gente tenía otros planes y gritaron: "¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo!", generando que nuevamente se hiciera todo el revuelo que ya se había calmado.

uD83DuDCA5 Abuchean a Manolo Jiménez en evento de Sheinbaum



Durante la presentación del Programa de Vivienda para el Bienestar, coahuilenses abuchearon al gobernador @manolojim e incluso le gritaron "¡fuera, fuera!", ante la mirada incómoda de la presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/EBxfhoToxB — Político MX (@politicomx) February 21, 2026

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue recibida de manera muy diferente y positiva. En lo que respecta a su reacción, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023 únicamente sonrió y no habló de lo que recién había pasado con sus colegas. Asimismo, ya en su turno la morenista se dedicó a abordar la entrega 60 de un total de 88 viviendas del desarrollo Colinas de Santiago.

Fuente: Tribuna del Yaqui