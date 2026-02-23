Bloqueos CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS y movilizaciones este LUNES 23 de febrero de 2026?

Ciudad de México.- Si hoy, lunes 23 de febrero de 2026, tienes planeado movilizarte en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX) o salir hacia el Estado de México (CDMX), es importante que revises cómo estará el tránsito HOY. Autoridades capitalinas prevén marchas, concentraciones y posibles bloqueos viales en distintos puntos de la capital mexicana desde temprana hora. Para que nada frene tu trayecto, aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles confirmados.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este 23 de febrero se contemplan movilizaciones sociales en varias alcaldías, principalmente en Cuauhtémoc, Iztacalco, Coyoacán y Miguel Hidalgo, lo que podría generar cierres intermitentes y carga vehicular.

Te decimos las marchas que habrá HOY en CDMX. Foto: C5-CDMX

Marchas y bloqueos HOY en CDMX

Las actividades están programadas a lo largo del día, iniciando desde las 06:30 horas. La mayoría son concentraciones, pero podrían derivar en bloqueos momentáneos o afectaciones en avenidas principales. Además, autoridades recomiendan a automovilistas anticipar salidas, utilizar vías alternas y mantenerse atentos a reportes oficiales.

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 06:30 horas se tiene prevista una concentración en Calzada San Antonio Abad s/n, colonia Obrera.

A las 08:00 horas habrá otra concentración en Plaza de la Constitución s/n, en el Centro Histórico, mejor conocida como el Zócalo.

Para las 10:00 horas se programó una movilización en 16 de Septiembre 81, también en la colonia Centro Histórico.

A las 12:00 horas se reporta una concentración adicional en el cruce de Donceles y Allende, igualmente en el Centro Histórico. Esta zona podría registrar carga vehicular importante al mediodía.

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas se prevé concentración en Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México. Se recomienda anticipar trayectos en esta área por posible afectación en vialidades cercanas.

Alcaldía Coyoacán

A las 14:00 horas está agendada una movilización en Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, en Ciudad Universitaria. Este punto suele registrar tráfico elevado, por lo que podrían presentarse complicaciones adicionales.

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 18:00 horas se reporta concentración en Avenida Observatorio 64, colonia Observatorio. Automovilistas que circulen por la zona poniente deberán considerar posibles desvíos.

Hoy No Circula lunes 23 de febrero de 2026

Además de las movilizaciones, este lunes 23 de febrero aplica el programa Hoy No Circula para vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, con holograma 1 y 2. Esta medida aplica en la CDMX y municipios conurbados del Edomex. Es clave tomar en cuenta esta restricción si planeas circular durante el día, ya que las sanciones pueden incluir multa y remisión del vehículo al corralón. TRIBUNA comparte más información aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui