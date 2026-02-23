Clima CDMX HOY lunes 23 de febrero: ¡Alerta! Frío al amanecer y rachas fuertes de viento

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este lunes 23 de febrero de 2026, conviene revisar el pronóstico del clima en la Ciudad de México (CDMX), ya que se prevé un día con frío intenso al amanecer, fuerte radiación solar al mediodía y viento que podría sentirse con fuerza por la tarde. Si planeas actividades al aire libre o traslados largos, leer el pronóstico completo te ayudará a evitar cambios bruscos de temperatura.

Así será el clima en CDMX HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Meteored.mx, este lunes se espera cielo con bruma y bancos de niebla por la mañana, ambiente frío a muy frío en la región y sin probabilidad de lluvia tanto en la CDMX como en el Estado de México (Edomex). La temperatura mínima en la capital oscilará entre 2 y 4°C, mientras que la máxima alcanzará entre 17 y 19°C. En Toluca se prevé un amanecer aún más frío, con valores de -1 a 1°C y una máxima de 14 a 16°C.

Así será el clima en CDMX. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, alrededor de las 07:00 horas, el ambiente será frío, con temperaturas cercanas a los 5°C y sensación térmica ligeramente superior. El cielo estará mayormente despejado conforme avance la mañana, luego de los bancos de niebla iniciales. A las 08:00 y 09:00 horas el termómetro subirá gradualmente de 6 a 8°C, con viento flojo del norte y noroeste.

Hacia las 11:00 horas comenzará a sentirse un cambio importante. La temperatura rondará los 13°C, con cielo soleado y un índice de radiación UV muy alto. Para las 14:00 horas se espera la temperatura máxima del día, cercana a los 19°C, con condiciones soleadas y radiación UV en nivel muy alto, por lo que será recomendable usar protector solar de amplio espectro y evitar exposición prolongada.

Por la tarde el ambiente se mantendrá fresco. Entre las 17:00 horas el termómetro marcará alrededor de 18 grados, pero el viento será un factor relevante. Se prevé viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, especialmente en zonas abiertas. Esto podría generar sensación térmica más baja y levantar polvo en algunas áreas.

Al caer la noche el cielo estará despejado a medio nublado. Cerca de las 20:00 horas la temperatura descenderá a alrededor de 11 grados, y hacia las 23:00 horas se prevén valores cercanos a los 7 grados, con sensación térmica aproximada de 6 grados y viento moderado del noroeste.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)