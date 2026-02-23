Clima HOY lunes 23 de febrero en la NOCHE: Se prevén LLUVIAS PERSISTENTES en estas regiones

Ciudad de México.- Para este lunes 23 de febrero de 2026, el frente frío número 37 continuará extendiéndose sobre el Mar Caribe y, aunque no provocará más afectaciones en el país, la masa de aire ártico que lo impulsó mantendrá condiciones para lluvias persistentes esta noche. Si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico completo. Aquí el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

De acuerdo con la Conagua, se prevén condiciones para lluvias persistentes con acumulados intensos en regiones de Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur), muy fuertes en Veracruz (Olmeca) y Oaxaca (norte y este), así como fuertes en Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas) y Campeche; las mismas que podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones.

Consulta en el video, las condiciones de cielo y #Temperaturas mínimas y máximas que se pronostican para mañana, martes, en las diferentes regiones de #México ?? pic.twitter.com/EwWdXAvlB1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 24, 2026

De igual forma, se pronostica ambiente frío a gélido en los estados del norte, centro y oriente de México, adicionalmente evento de 'Norte' de 80 a 90 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; rachas de viento de 60 a 80 km/h en Veracruz, y rachas de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; asimismo, oleaje elevado en zonas costeras de las entidades mencionadas.

¿En qué regiones lloverá hoy lunes 23 de febrero en la noche?

Chiapas (norte y este)

Tabasco (sur)

Veracruz (Olmeca)

Oaxaca (norte y este)

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas)

Campeche

Mientras que el SMN dice: "Para el día de mañana, se pronostica ambiente frío a gélido al amanecer con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional. Por la tarde, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 37 modificará sus características térmicas, sin embargo, mantendrá viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo de Tehuantepec y rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo".

Pronóstico de lluvias para mañana 24 de febrero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Colima.

Para las próximas horas se pronostican #Lluvias fuertes a intensas en el oriente y sureste de #México, así como #EventoDeNorte muy fuerte a intenso en el #GolfoDeMéxico, istmo y #GolfoDeTehuantepec. Más información en ??https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/nr4EqHN6R2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua