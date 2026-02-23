Confirman 25 muertos de la Guardia Nacional tras operativo por 'El Mencho'; García Harfuch da detalles

Ciudad de México. - Durante la conferencia Mañanera del Pueblo de este lunes 23 de febrero de 2026, además de los anuncios realizados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio detalles reveladores sobre la reacción del Cártel de Jalisco Nueva Generación tras la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho. Según explicó, se registraron 27 agresiones a los uniformados y la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional.

"Perdieron la vida 25 integrantes de la Guardia Nacional, un custodio y un miembro de la Fiscalía General del estado. En estos hechos también murió una mujer y se contabilizaron 30 delincuentes fallecidos en los ataques. En Michoacán, perdieron la vida cuatro criminales y 15 efectivos de distintas corporaciones resultaron lesionados", aseveró el exjefe de departamento en la entonces Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo con García Harfuch, la ola de violencia provocó que el Gabinete de Seguridad ordenara un despliegue adicional de fuerzas federales con el objetivo de garantizar la protección de la población, restablecer la movilidad y retirar bloqueos. Entre las acciones realizadas se incluyeron unidades inspeccionando la ciudad, presencia militar en las carreteras y la coordinación de fuerzas estatales y municipales.

General Ricardo Trevilla

El General Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa Nacional, también dirigió palabras a los familiares de los efectivos fallecidos, momento en el que se le quebró la voz. Agradeció al personal militar por su labor exitosa y destacó que, a pesar de las diferentes versiones sobre los hechos, el desempeño de las fuerzas demostró nuevamente la capacidad del Estado para combatir la delincuencia.

"Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede observar desde muchas perspectivas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Qué se demostró? La fortaleza del Estado mexicano", aseveró el funcionario que ha estado al mando desde el inicio de la administración de Sheinbaum Pardo.

Fuente: Tribuna del Yaqui