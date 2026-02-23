Después del operativo contra 'El Mencho', Harfuch reconoce la valentía de las Fuerzas Armadas; resalta trabajo de Trevilla

Ciudad de México.- El titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comunicó a través de su cuenta oficial en X un mensaje en que destacó la labor del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, haciendo especial reconocimiento al personal de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante el operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', quien fue el líder y fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Harfuch enfatizó la valentía, el profesionalismo y la lealtad de las Fuerzas Armadas, resaltando el liderazgo del general Ricardo Trevilla Trejo, quien está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El secretario manifestó su respeto y respaldo a los elementos que perdieron la vida durante el operativo en Jalisco, extendiendo sus condolencias a las familias.

Sin embargo, en el mensaje también reconoció la eficiencia de la coordinación eficaz entre las autoridades locales y federales que permitieron debilitar de manera significativa a una de las organizaciones criminales con mayor alcance a nivel internacional, quienes fueron responsables de delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y agresiones armadas contra las autoridades.

Para finalizar su mensaje, Harfuch enfatizó que la prioridad del Gobierno de México, bajo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es proteger a la población y mantener la tranquilidad en todo el país, destacando que las acciones de seguridad buscan la paz y la estabilidad de México.

