¿Hay BLOQUEOS en México HOY 23 de febrero? Sheinbaum asegura normalidad tras caída de 'El Mencho'

Ciudad de México.- Ayer, domingo 22 de febrero de 2026, se vivió una jornada violenta en más de una decena de estados de México. Bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados se desataron a lo largo del día tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No obstante, para este lunes, el país estaría en la "normalidad", de acuerdo con declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el arranque de su conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 23 de febrero de 2026, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano afirmó que el país amaneció sin bloqueos, es decir, con libre circulación en las vías federales y estatales, y que la mayoría de las actividades se han restablecido. Asimismo, indicó que, tras los hechos del domingo, se activó de inmediato una coordinación nacional de seguridad para contener los disturbios y recuperar el orden.

uD83DuDEA8 La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el país amaneció sin bloqueos, tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.



Reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, destacando el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad para lograr la detención del… pic.twitter.com/r3P7XoBXxj — Martha Berra (@MarthaIBerraA) February 23, 2026

El día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad", dijo la presidenta.

Sheinbaum Pardo detalló que actualmente opera un centro de mando con participación directa del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo; y el secretario de Marina (Semar), almirante Raymundo Morales, junto con sus respectivos equipos. Señaló que esta estructura mantiene monitoreo permanente y acciones coordinadas para garantizar estabilidad en todo el territorio.

Lo importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad de toda la población de todo México y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz y la seguridad y la normalidad en el país", dijo la mandataria.

Muerte de 'El Mencho': Sheinbaum agradece a Fuerzas Armas

Durante su intervención, la presidenta de México reconoció el desempeño de las Fuerzas Armadas durante los hechos violentos de este domingo. Mencionó de manera especial al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a la Fuerza Aérea. No mencionó al Gobierno de Estados Unidos (EU).

Destacó que se trata de instituciones conformadas por personal profesional y preparado: "Quiero agradecer a todos los gobernadores porque la verdad, gobernadores y gobernadoras, todos estuvieron en coordinación con mucha información".

México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparadas, profesionales, con mucho patriotismo. Nuestro mayor reconocimiento a las familias de los elementos que el día de ayer perdieron la vida. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras fuerzas armadas y del gabinete de seguridad que tenemos", agregó.

Asimismo, expresó sus condolencias a las familias de los elementos que perdieron la vida durante el operativo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'