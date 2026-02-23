La familia de 'El Mencho': ¿Por qué sus hijos no pueden sucederlo al frente del CJNG?

Ciudad de México.- Con la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', fundador y jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), surgen dudas sobre su vida personal y quién podría sucederlo. Ya que se habla de que construyó toda una estructura familiar con Rosalinda González Valencia, 'La Jefa', con quien tuvo tres hijos; sin embargo, ninguno es candidato para sustituir a su padre.

Con 58 años de edad, 'El Mencho', originario de la ciudad de Aguililla, Michoacán, quien ha sido uno de los objetivos prioritarios de México y Estados Unidos, donde la Administración para el Control de Drogas (DEA) ofreció un monto de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. Fue abatido el domingo 22 de febrero de 2026 por el Ejército Mexicano en un operativo en Tapalpa, Jalisco.

¿Quién es la familia del 'Mencho'?, ¿por qué no pueden sucederlo al frente del CJNG? y ¿cuánto ascendía su fortuna?

A diferencia de otros grupos criminales donde el liderazgo ha pasado de padres a hijos, en el caso de 'El Mencho', su familia no heredó el mandato del CJNG debido a que la mayoría de sus parientes cercanos están bajo procesos judiciales o encarcelados. Por su parte, 'La Jefa' no ocupa ninguna posición de poder en el CJNG debido a que está pasando por varios procesos penales por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Sin embargo, la familia de 'La Jefa' tiene raíces en el cartel. 'Los Cuñis', un brazo financiero ligado al CJNG que fue formado por sus hermanos; aun así, muchos de ellos han enfrentado acciones judiciales, lo que ha debilitado cualquier estructura familiar que pudiese llegar a controlar el cartel. No obstante, el matrimonio entre 'La Jefa' y 'El Mencho' dio como resultado tres hijos, pero ninguno es candidato viable para reemplazar a su padre.

Su primer hijo, Rubén Oseguera González, conocido como 'El Menchito', ha sido el más conocido en la organización y llegó a ejercer como el número dos en el CJNG. Pero fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua por narcotráfico y uso de armas, que le elimina su opción de liderazgo.

Jessica Oseguera González, 'La Negra', fue detenida en Estados Unidos en el año de 2020 bajo la acusación de lavado de dinero vinculado al cartel; sin embargo, en 2022 obtuvo libertad después de aceptar sus cargos. Su paso por procesos judiciales ha minado su presencia dentro del cartel. Por su parte, la hija más chica, Laisha Michelle Oseguera González, quien reside en Estados Unidos, no ha sido vinculada en ningún papel dentro de la estructura de la organización.

Por otra parte, no existen actualizaciones sobre la fortuna de 'El Mencho', pero las autoridades estadounidenses han llegado a señalar que el CJNG es una de las organizaciones criminales con mayores ingresos del hemisferio occidental. Algunos expertos estiman que organizaciones de este nivel pueden generar miles de millones de dólares anuales, pero el carácter ilícito de las operaciones impide conocer con exactitud las cifras.

Aunque la cifra siga siendo una incógnita, el cartel es considerado uno de los más poderosos y violentos de la última década, posicionándolo como un imperio criminal que une la operación territorial y las redes de la familia. Ya que desde su fundación en el año 2009 se expandió su influencia en al menos una decena de estados mexicanos y mantuvo una presencia internacional.

Bajo el mando de "El Mencho", el CJNG transformó el mapa del narcotráfico global, extendiendo sus operaciones a más de 20 países y dominando rutas estratégicas para el tráfico de metanfetamina y fentanilo. https://t.co/lMYN8D6kbl pic.twitter.com/6gda7xgHLb — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui