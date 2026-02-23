'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: ¿Qué dijo sobre la MUERTE de 'El Mencho' y BLOQUEOS en México?

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 23 de febrero de 2026 informa sobre los operativos en el estado de Jalisco, en el que fue abatido el líder criminal, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho' y cabeza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Confirman muerte de 'El Mencho' tras operativo en Tapalpa, Jalisco

Como te informamos ayer en TRIBUNA, este domingo 22 de febrero de 2026, se realizó un operativo federal en la región de Tapalpa, Jalisco, que terminó en un fuego cruzado entre militares y presuntos miembros del CJNG. En estos hechos, 'El Mencho' resultó herido, por lo que autoridades se movilizarlo para trasladarlo a la Ciudad de México (CDMX), no obstante, habría muerto en el camino.

El abatimiento de este líder provocó bloqueos, quema de vehículos y más hechos violentos en al menos una decena de estados de México, incluyendo Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Nayarit, Baja California y Oaxaca. Ante esto autoridades determinaron suspender clases en diferentes regiones. TRIBUNA comparte más información aquí.

En estos operativos, trascendió más tarde, estuvieron involucradas autoridades estadounidenses. ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum al respecto?

?? “Amanecimos sin ningún bloqueo, prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, anuncia Sheinbaum tras bloqueos por operativo contra ‘El Mencho’



uD83DuDCFA #LaMañaneraDelPueblo por @mileniotv pic.twitter.com/HtA9RSL30F — Milenio (@Milenio) February 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui