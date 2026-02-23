'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: ¿Qué dijo sobre la MUERTE de 'El Mencho' y BLOQUEOS en México?

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 23 de febrero de 2026 informa sobre los operativos en el estado de Jalisco, en el que fue abatido el líder criminal, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho' y cabeza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Confirman muerte de 'El Mencho' tras operativo en Tapalpa, Jalisco
Como te informamos ayer en TRIBUNA, este domingo 22 de febrero de 2026, se realizó un operativo federal en la región de Tapalpa, Jalisco, que terminó en un fuego cruzado entre militares y presuntos miembros del CJNG. En estos hechos, 'El Mencho' resultó herido, por lo que autoridades se movilizarlo para trasladarlo a la Ciudad de México (CDMX), no obstante, habría muerto en el camino.
El abatimiento de este líder provocó bloqueos, quema de vehículos y más hechos violentos en al menos una decena de estados de México, incluyendo Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Nayarit, Baja California y Oaxaca. Ante esto autoridades determinaron suspender clases en diferentes regiones. TRIBUNA comparte más información aquí.
En estos operativos, trascendió más tarde, estuvieron involucradas autoridades estadounidenses. ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum al respecto?
Fuente: Tribuna del Yaqui
Sheinbaum niega participación de EU en operativo
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que las operaciones fueron ejecutadas exclusivamente por fuerzas federales mexicanas: “no hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información”.
Además de 'El Mencho', fue abatido 'El Tuli'
Omar García Harfuch aseguró que, además de 'El Mencho', 'El Tuli', lugarteniente del CJNG, murió en el operativo de Tapalpa.
García Harfuch reporta que 25 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados en Jalisco
El secretario de SSPC informó que 25 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados en Jalisco durante los enfrentamientos posteriores al operativo en el que murió 'El Mencho'.
Detalló que los hechos violentos incluyeron bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos, instituciones bancarias y agresiones directas contra autoridades.
Sheinbaum niega haber estado en un búnker
La presidenta de México declaró que este domingo estuvo de gira en el noreste de México (Coahuila); el dato sobre que estuvo en un búnker resguardada es falso.
Restos de 'El Mencho' ya fueron identificados
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, confirmó que los restos del líder criminal ya fueron identificados. Señaló que estos serán entregados a su familia en cuanto se reclamen.
Narran cómo fue el operativo en el que 'El Mencho' fue abatido
Trevilla Trejo detalló que el 20 de febrero se ubicó a un hombre cercano al círculo de una pareja sentimental del líder criminal en Tapalpa,. Un día después se confirmó que 'El Mencho' permanecía en el inmueble y se planeó la operación.
El domingo 22 de febrero se desplegó una fuerza con componentes terrestres y de reacción inmediata de la Guardia Nacional para cumplimentar dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. Al intentar el cerco, fueron recibidos con fuego.
En el enfrentamiento murieron ocho integrantes del grupo delictivo. Se aseguraron armas largas y lanzacohetes, incluido uno de origen ruso, similar al usado en 2015 para derribar un helicóptero militar. Tras huir hacia una zona boscosa, 'El Mencho' fue localizado herido junto a dos escoltas.
Fueron trasladados vía aérea, pero fallecieron en el trayecto a la CDMX. También resultaron heridos tres militares.
Sedena reconoce a militares por captura de 'El Mencho'
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, reconoció a los elementos caídos y lesionados durante el operativo que culminó con la captura y muerte de Nemesio Oceguera Cervantes, alias 'El Mencho'.
"Fue un ataque muy violento el que realizó la delincuencia organizada, pero el personal de fuerzas especiales lo repelió. Fallecieron ocho delincuentes, ayer la información que se publicó fue preliminar. Se aseguraron dos armas largas, dos lanzacohetes. Ocho vehículos se aseguraron también".
Sheinbaum reconoce al Ejército Mexicano tras operativo contra 'El Mencho'
La presidenta de México reconoció las labores del Ejército mexicano durante el domingo 22 de febrero de 2026. Lamentó la muerte de los militares en los enfrentamientos armados. Señaló que los efectivos siempre están dispuestos a cuidar la nación.
Ya no hay bloqueos en México HOY 13 de febrero
La presidenta Claudia Sheinbaum arranca su conferencia 'Mañanera del Pueblo' este lunes 23 de febrero de 2026. Señaló que, a las 07:40 horas, ya no hay reportes de bloqueos en el país.