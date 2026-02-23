Marath Bolaños defiende la implementación gradual de la reforma para la reducción laboral a 40 horas

Ciudad de México.- Durante la reunión con las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Prevención Social de la Cámara de Diputados, el secretario de Trabajo y Prevención Social, Marath Bolaños, defendió la implementación de la reducción de la jornada laboral de manera gradual hasta llegar a las 40 horas semanales, además de asegurar que sin ese enfoque no hubiera sido factible los avances laborales alcanzados en los últimos años.

El secretario resaltó que la reducción de la jornada se mantendrá con una jornada diaria de 8 horas, lo que permite garantizar hasta dos días de descanso, ante los cuestionamientos de los partidos políticos en la Cámara de Diputados por no establecer dos días de descanso obligatorio. Sin embargo, asegura que cerca del 40 por ciento de las personas trabajadoras en México están en 40 horas.

Explicando que la gradualidad es debida a recomendaciones internacionales, como a solicitud del sector productivo, especialmente de micro, pequeñas y medianas empresas. "Si nosotros los hubiésemos hecho de un día a otro, simplemente no hubiese sido factible". "Van dos vías paralelas para reducir de manera gradual y, por la otra, aumentar también de manera gradual", explicó Bolaños, citando la recuperación del salario mínimo que, menciona, ha alcanzado 154 por ciento en siete años. Además, destaco que el incremento salarial continuará de manera paralela a la reducción de la jornada laboral.

Mararth Bolaños resaltó que, después del aumento de 13 por ciento aplicado en 2026, el salario mínimo ya permite adquirir dos canastas básicas, con la meta de llegar a 2.5. Por otro lado, en las horas extras, rechazo que exista alguna afectación a los ingresos de los trabajadores. Explicó que el horario extraordinario se pagará doble después de la hora 41 y triple pasando la hora 53, cuando antes el pago triple aplicaba hasta la hora 57.

Seguimos construyendo la Primavera Laboral de uD83CuDDF2uD83CuDDFD. Por ello, hoy el Secretario @marathb presentó en comisiones de @Mx_Diputados el dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas, avanzando en el cumplimiento del compromiso 60 de la Presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/FSc9QNNp6E — STPS México (@STPS_mx) February 23, 2026

"Estamos haciendo nuevamente horas que anteriormente eran consideradas ordinarias, extraordinarias", dijo el secretario. Indicando que la inflación no está descontrolada, que la tasa de desempleo se ubica en 2.6 por ciento y que la formalidad laboral supera el 1.3 por ciento en comparación con 2018. Además, afirmó que la iniciativa ya cuenta con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y forma parte de sus compromisos con el gobierno, ya que lo que hicieron fue crear un equilibrio que permitirá cumplir con el objetivo de la reducción a 40 horas a la semana en la jornada laboral.

Fuente: Tribuna del Yaqui