¿Qué estados NO tienen clases HOY 23 de febrero tras la caída de ‘El Mencho’? Lista ACTUALIZADA

Ciudad de México.- Varios estados de la República Mexicana, tanto del sur, como el centro y norte, vivieron una jornada violenta este domingo 22 de febrero de 2026, luego de que se confirmara la muerte del líder criminal Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' y cabeza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este hecho provocó bloqueos carreteros, quema de negocios y hasta suspensión de actividades escolares para este lunes 23 de febrero.

Los hechos violentos ocurridos este domingo provocaron la suspensión de clases. Foto: Twitter

Estados que confirmaron suspensión de clases HOY

Las autoridades educativas estatales confirmaron la suspensión a través de comunicados en redes sociales oficiales. En la mayoría de los casos, la medida aplica para todos los niveles educativos, desde educación básica hasta nivel superior, en escuelas públicas y privadas.

Hasta la mañana de este 23 de febrero, las entidades que confirmaron suspensión de clases presenciales son:

Jalisco . La medida aplica en toda la entidad y en todos los niveles educativos.

. La medida aplica en toda la entidad y en todos los niveles educativos. Colima . La suspensión también es estatal y generalizada.

. La suspensión también es estatal y generalizada. Querétaro canceló actividades en todo el estado, tanto en instituciones públicas como privadas.

canceló actividades en todo el estado, tanto en instituciones públicas como privadas. Nayarit suspendió clases en toda su demarcación.

suspendió clases en toda su demarcación. Guanajuato aplicó la medida en todo el estado.

aplicó la medida en todo el estado. Baja California confirmó suspensión en toda la entidad.

confirmó suspensión en toda la entidad. En Michoacán también se informó la cancelación de clases, aunque las autoridades detallan alcances regionales en sus comunicados.

En el Estado de México (Edomex), la suspensión se aplica en los municipios de Axapusco, Huehuetoca, Donato Guerra, San José del Rincón, Jilotepec, San Antonio la Isla, Villa de Allende, Xonacatlán, Polotitlán, Tultitlán, Tecámac, Coacalco, Chalco y Hueypoxtla.

En Puebla, las clases fueron suspendidas por el Frente Frío número 36, por lo que se cambió a modalidad en línea.

Municipios de Hidalgo sin clases presenciales

En Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública estatal informó que se suspendieron actividades presenciales en 11 municipios tras el reporte de vehículos incendiados. Estos son: Tula de Allende, Tepeji del Río, Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón, Atotonilco de Tula, Francisco I. Madero, Ajacuba, Tetepango, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan.

En estas demarcaciones, las clases continúan en modalidad virtual para no interrumpir el ciclo escolar.

Oaxaca: Suspensión en el Istmo

En Oaxaca, la medida aplica en al menos 10 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, incluido Juchitán de Zaragoza, donde se reportó la quema de unidades de transporte. La suspensión abarca educación básica, bachillerato y nivel superior.

Universidades cambian a modalidad en línea

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores en Morelia, León, Guanajuato y Juriquilla trasladaron sus actividades a distancia. En tanto, la Universidad Veracruzana suspendió actividades presenciales en sus cinco regiones. Por su parte, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca canceló clases en seis facultades ubicadas en el Istmo.

¿Por qué suspendieron clases en México?

El detonante fue el operativo federal en el que fue abatido el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tras el despliegue, se reportaron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques a comercios en distintas entidades. Ante este escenario, las autoridades educativas activaron la suspensión como acción preventiva para proteger a la comunidad escolar.

Se prevé que en las próximas horas algunas entidades actualicen la información conforme evolucione la situación.

