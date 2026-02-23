Reactivan vuelos y autobuses en Guadalajara y Puerto Vallarta tras caída de 'El Mencho'; lista ACTUALIZADA

Ciudad de México. - El pasado domingo 22 de febrero de 2026 varias aerolíneas y líneas de autobuses suspendieron sus actividades tras bloqueos carreteros y el caos que se generó en algunas zonas de la República Mexicana después de la caída y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero ahora poco a poco todo está volviendo a la normalidad. A continuación, en TRIBUNA te presentamos la lista actualizada.

Vuelos que volverán de manera paulatina en Aeroméxico

Todos los viajes desde / hacia:

Guadalajara, Jal. (GDL) Puerto Vallarta, Jal. (PVR) Manzanillo, Col. (ZLO) Tepic, Nay. (TPQ)

¿Qué pasa con Viva Aerobus?

En lo que respecta a Viva Aerobus, el último aviso emitido a través de sus fuentes oficiales indica que las operaciones se reanudaron con éxito, por lo que a partir de hoy los pasajeros podrán viajar al destino que tienen planeado desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta; además, en caso de requerir más detalles, se recomienda ingresar a sus canales oficiales.

Viva Aerobus

Volaris

"Derivado de afectaciones operativas recientes en GDL y PVR, hemos habilitado nuestro sistema para que puedas modificar tu vuelo sin costo, eligiendo el espacio disponible que mejor se adapte a tus planes", destacó la compañía, dejando en claro que ya están operando con normalidad y sumándose a las demás aerolíneas que comienzan a retomar actividades tras la violenta jornada que se vivió el domingo.

¿Cuáles siguen sin funcionar?

Aerolíneas como Air Canada, Delta Air Lines y United Airlines. "La situación de seguridad en Puerto Vallarta continúa y las autoridades locales han emitido órdenes para resguardarse. Los vuelos de Air Canada hacia y desde PVR estarán cancelados

", aseveró la compañía canadiense que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no ha vuelto a pronunciarse sobre este tema.

Líneas de transporte que reanudaron servicio

Estrella Roja

Primera Plus (algunos de sus servicios siguen sin funcionar)

ETN: Funcionan Tepotzotlán hacia/desde Querétaro, San Miguel de Allende, Tequisquiapan, León, Irapuato, Guanajuato, San Luis Potosí y Monterrey.

En los siguientes casos, la reanudación ha sido intermitente

Central de Pachuca

Omnibus de México

ADO en Puebla

