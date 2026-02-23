Reforma de 40 horas avanza en San Lázaro HOY: Proponen dos días de descanso obligatorio

Ciudad de México. - Recuerda que este lunes 23 de febrero se analizará la reforma para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo que esta etapa es una de las más importantes ante la Cámara de Diputados. Es necesario recalcar que, como te informamos en TRIBUNA, fue aprobada por el Senado y ahora corresponde continuar con el proceso del Constituyente.

De hecho, el Partido del Trabajo (PT) presentó una iniciativa para modificar el artículo 123 constitucional con el objetivo de que por cada cinco días de trabajo haya dos días de descanso obligatorios. De acuerdo con la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria, el documento también plantea cambios en el apartado B, relativo a trabajadores de los Poderes de la Unión, pues se busca que sea "con goce de salario íntegro".

Como recuento, tenemos que la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en efecto logró pasar de 48 a 40 horas semanales; sin embargo, continúa el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso, algo que evidentemente ha causado división de opiniones y varias inconformidades. Asimismo, derivó en molestias debido a que, independientemente de que sea gradual y esté prevista hasta el 2030, contempla la ampliación del límite de horas extraordinarias de nueve a 12 por semana.

Será gradual

Cámara de Diputados

Hoy sesionarán las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social para votar el dictamen de la minuta de reforma constitucional enviada por el Senado, siendo así que, según la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Maiella Gómez, en la discusión que se efectuará a las 10:00 horas estará invitado Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social.

¿Qué evaluará la Cámara de Diputados?

Reducción gradual de las 48 a 40 horas semanales que estará lista hasta el 2030

Verificar que en efecto se lleve a cabo la reducción de dos horas por cada año

Prohibición de reducir salarios y prestaciones durante la transición

El límite de horas extras de nueve a 12 horas semanales

Prohibición de reducir salarios y prestaciones durante la transición

El límite de 4 horas semanales para las llamadas “horas triple”

Restringir que menores de 18 años trabajen horas extras.

#Sonora | Exitosa jornada masiva de vacunación en lugares públicos de Ciudad Obregón??uD83DuDC89https://t.co/QaifFSvvCM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 23, 2026

¿Qué sigue para que sea un hecho?

Para empezar, tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, pasará a publicarse en el Diario Oficial de la Federación; después de su promulgación, al Congreso se le dará un margen de 90 días para ajustar la LFT. En caso de que todo avance conforme a lo previsto, el calendario comenzaría a correr a partir de enero de 2027, aunque previamente deberá ser ratificada por al menos 17 congresos estatales, por lo que todavía faltan algunos lineamientos y en TRIBUNA le daremos seguimiento a cada paso.

Fuente: Tribuna del Yaqui