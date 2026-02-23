Reforma laboral de 40 horas recibe aval en comisiones de diputados; mantienen un solo día de descanso

Ciudad de México. - Después de tanta espera, finalmente los diputados aprobaron la reforma para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales. La decisión se tomó por unanimidad, con 61 votos, en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo de la Cámara de Diputados. Es importante recordar que con esto se busca modificar el artículo 132 constitucional, cuya implementación se llevará a cabo de manera gradual entre 2027 y 2030.

¿Habrán dos días de descanso?

La respuesta es no, ya que los legisladores aprobaron sin cambios el dictamen de la minuta enviada por el Senado. De tal forma que, como se ha informado con anterioridad en TRIBUNA, sigue vigente que además de la transición paulatina no se disminuirá el salario ni las prestaciones. Asimismo, se establece un nuevo tope al tiempo extraordinario y la prohibición de que las personas menores de 18 años laboren horas extra.

La oposición no estuvo de acuerdo con la decisión

Miembros de partidos como Movimiento Ciudadano cuestionaron que con este resultado se amplíen las horas extra y se mantenga en la ley la obligación de tener solo un día de descanso, en lugar de los dos solicitados por los ciudadanos. Entre quienes se pronunciaron estuvo la diputada Patricia Mercado, de MC, quien consideró que la gente permanecerá "agotada, en una fuerza de trabajo con pobreza de tiempo".

Jornada laboral de 48 a 40 horas semanales

Otro punto que destacó Mercado fue dejar a criterio de los patrones el segundo día de descanso, ya que solo sería posible si se llega a un acuerdo con el empleado. Para la funcionaria, este aspecto convierte a la reforma en desigual, y consideró que habría sido mejor establecerlo explícitamente en la Constitución. A este debate se unieron integrantes del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La diputada Noemí Luna, del PAN, dejó en claro que para ella esta reforma no funcionará, comenzando por las nueve a 12 horas adicionales por semana, preocupándola especialmente el impacto en las pequeñas empresas. Mientras tanto, el diputado del PRI, César Alejandro Domínguez Domínguez, señaló que con este dictamen las cámaras empresariales han mostrado preocupación por el aumento del costo laboral, estimado entre el 15 y el 25 por ciento en diversos sectores de la producción, lo que podría obligar a contratar más personal para cubrir los turnos.

Fuente: Tribuna del Yaqui