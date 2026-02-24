Bloqueos CDMX HOY: ¿Dónde hay marchas y TRÁFICO pesado este martes 24 de febrero de 2026?

Ciudad de México.- Si hoy, martes 24 de febrero de 2026, tienes planeado viajar en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX) o cerca del Estado de México (Edomex), es fundamental que revises cómo estará el tráfico. Para esta jornada se tienen previstas marchas, concentraciones y posibles bloqueos en distintas alcaldías de la capital mexicana, lo que podría provocar afectaciones viales desde primeras horas del día.

Para evitar retrasos en tus traslados, en TRIBUNA te compartimos el detalle de las movilizaciones programadas HOY, así como las zonas donde se prevé mayor carga vehicular.

Bloqueos y movilizaciones HOY martes 24 de febrero de 2026 en CDMX

De acuerdo con la programación oficial, este martes 24 de febrero se contemplan concentraciones en al menos seis alcaldías de la capital del país, con actividades que inician desde las 06:30 horas y se extienden hasta la noche.

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 06:30 horas se realizará una concentración en Calzada San Antonio Abad , colonia Obrera.

, colonia Obrera. A las 09:00 horas está prevista una concentración-marcha que partirá de Avenida Paseo de la Reforma s/n, colonia Juárez, con rumbo a Plaza de la Constitución s/n, en el Centro Histórico. La posible ruta aún está sin definir, por lo que podrían registrarse afectaciones en distintos puntos del corredor Reforma–Centro.

s/n, colonia Juárez, con rumbo a Plaza de la Constitución s/n, en el Centro Histórico. La posible ruta aún está sin definir, por lo que podrían registrarse afectaciones en distintos puntos del corredor Reforma–Centro. A las 14:00 horas habrá una concentración en Avenida Paseo de la Reforma 347, colonia Cuauhtémoc.

A las 15:00 horas se tiene programada otra concentración en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

Alcaldía Venustiano Carranza

A las 08:00 horas se prevé una concentración en Emiliano Zapata 854, colonia El Parque, lo que podría impactar la circulación en vialidades cercanas del oriente de la ciudad.

Alcaldía Xochimilco

A las 12:00 horas habrá concentración en Circuito Javier Piña y Palacios y Licenciado Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa. Se recomienda considerar alternativas en la zona sur.

Alcaldía Tlalpan

También a las 12:00 horas se programó una concentración en Periférico Sur y Zapote, colonia Isidro Fabela, punto clave que podría generar carga vehicular en esa zona del Periférico.

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas se realizará concentración en Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, área cercana a importantes arterias viales.

Alcaldía Coyoacán

A las 18:30 horas se prevé una concentración en San Gonzalo y San Benjamín, colonia Pedregal de Santa Úrsula, lo que podría complicar la circulación en horario vespertino-nocturno.

Hoy No Circula martes 24 de febrero de 2026

Además de las movilizaciones, este martes aplica el programa Hoy No Circula para vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, con holograma 1 y 2. Si tu automóvil cumple con estas características, deberás considerar restricciones en la CDMX y municipios conurbados del Edomex, lo que puede impactar tu planificación de traslados. TRIBUNA comparte más detalles aquí.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Ante el número de concentraciones previstas para este martes 24 de febrero de 2026, se recomienda anticipar salidas, usar aplicaciones de monitoreo de tráfico en tiempo real y considerar rutas alternas, especialmente en zonas como Paseo de la Reforma, Centro Histórico, Periférico Sur, Río Churubusco y Calzada San Antonio Abad.

Mantente informado durante el día, ya que las movilizaciones pueden modificar rutas o extender su duración.

