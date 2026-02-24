Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional al embajador de EU Ronald Johnson tras caída de 'El Mencho'

Ciudad de México.- Este martes 24 de febrero de 2026 se cumplen dos días de que fue abatido Rubén Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y justo cuando se celebra el Día de la Bandera México se reunió en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

De hecho, según medios como Milenio, el encuentro ocurrió a las 12:40 horas (tiempo local). En lo que respecta a los temas abordados en dicha conversación, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen por completo; sin embargo, se presume que uno de ellos podría estar relacionado con la seguridad en México, que en los últimos días ha enfrentado una situación compleja.

Además, también estuvieron presentes miembros del gabinete de la presidenta, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, e incluso personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Es necesario recordar que precisamente el lunes la representante del Poder Ejecutivo compartió que el gobierno del país vecino, encabezado por Donald Trump, les ayudó con información.

Ronald Johnson

¿Qué piensa Ronald Johnson sobre lo que pasó en Jalisco?

En el primer mensaje que publicó la tarde de ayer, lamentó las pérdidas humanas en la operación, pues como te hemos informado en TRIBUNA fallecieron 25 militares en la ola de violencia que se desató tras el fallecimiento del capo. Asimismo, mencionó que comprende el dolor de los familiares de los uniformados que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Lo anterior debido a que el funcionario formó parte del Ejército de los Estados Unidos como oficial por más de tres décadas y se retiró en 1998 con el grado de coronel.

#Deportes | La inseguridad golpea al 'Tricolor': Portugal analiza cancelar su amistoso contra la Selección Mexicana ?uD83CuDDF5uD83CuDDF9??https://t.co/2AkmgDMboD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 24, 2026

"Presidenta @Claudiashein, reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG. Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades", dice un fragmento del escrito que compartió el diplomático Ronald Johnson a través de su perfil en X (antes Twitter).

Fuente: Tribuna del Yaqui