Clima CDMX HOY: FRÍO al amanecer y sol intenso por la tarde este MARTES 24 de febrero

Ciudad de México.- El frío de la madrugada y el sol intenso del mediodía marcarán el ritmo del clima en CDMX este martes 24 de febrero de 2026. Si hoy tienes planeado salir temprano o pasar varias horas en la calle, conviene que revises el pronóstico para la Ciudad de México porque el contraste térmico será notable y el índice de radiación alcanzará niveles muy altos. Prepararte desde ahora puede evitarte molestias por el frío o afectaciones por el sol.

Así será el clima CDMX este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal Meteored.mx, este martes se espera cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma a lo largo del día, sin probabilidad de lluvia en la CDMX ni en el Estado de México (Edomex).

Así estará el tiempo en CDMX este martes 24 de febrero. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será frío a fresco en la capital, con bancos de niebla en algunas zonas de la región y condiciones muy frías en áreas altas del Edomex. En la CDMX se prevé una temperatura mínima de entre 2 y 4°C. Alrededor de las 07:00 horas el termómetro marcará cerca de 4°C, con sensación térmica ligeramente mayor, y cielo despejado. Conforme avance la mañana, la temperatura subirá a 6°C hacia las 08:00 y a 9 grados cerca de las 09:00.

Hacia las 11:00 horas ya se alcanzarán aproximadamente 16°C. El viento será de componente norte con variaciones ligeras durante las primeras horas, y velocidad promedio cercana a los 11 kilómetros por hora. Por la tarde el ambiente será templado, con cielo mayormente soleado. La temperatura máxima en la CDMX oscilará entre 22 y 24°C. Alrededor de las 14:00 horas se prevén hasta 22°C, con radiación UV en nivel muy alto, alcanzando índice 10, por lo que será importante usar protector solar, gafas y evitar exposición prolongada.

El viento del norte se intensificará con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas que podrían llegar hasta los 40 kilómetros por hora. Hacia las 17:00 horas el termómetro se mantendrá alrededor de los 22 grados, todavía con ambiente agradable pero con presencia de viento moderado.

Durante la noche, las condiciones serán estables y sin lluvia. A las 20:00 horas se esperan cerca de 18°C, con cielo despejado y viento del norte aún perceptible. Para las 23:00 horas la temperatura descenderá a aproximadamente 15°C, con viento más débil del noroeste. En Toluca, Edomex, el amanecer será mucho más frío, con mínimas de entre -2 y 0 grados y máximas de 20 a 22°C por la tarde.

Fuente: Tribuna del Yaqui /