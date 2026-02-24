Clima HOY martes 24 de febrero en la NOCHE: Advierten LLUVIAS AISLADAS en estas regiones

Ciudad de México.- Para este martes 24 de febrero de 2026, el frente frío número 37 continuará generando afectaciones sobre diferentes regiones del país, por lo que se mantendrán las condiciones para lluvias aisladas esta noche. Si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico completo. Aquí el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

De acuerdo con la Conagua, el frente frío número 37 continuará modificando sus características térmicas; sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con ambiente gélido y heladas en zonas altas. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará intervalos de chubascos así como lluvias aisladas. Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable en el noroeste de México.

¡Buenas noches!



Consulta las condiciones de cielo y #Temperatura para mañana miércoles en las diferentes regiones de #México. pic.twitter.com/iQcYmKzRyz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 25, 2026

¿En qué regiones lloverá hoy martes 24 de febrero en la noche?

Chubascos en:

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Lluvias aisladas en:

Nayarit

Jalisco

Colima

Yucatán

Quintana Roo

El SMN indica que para mañana, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, aunada al escaso contenido de humedad, mantendrá tiempo estable y ambiente muy caluroso en dichas regiones, así como cálido a caluroso en el resto del país. Sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas durante la mañana y noche. El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste mexicano.

¿En qué regiones lloverá mañana miércoles 25 de febrero en la noche?

Pronóstico de lluvias para mañana 25 de febrero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco y Colima.

Se pronostican #Rachas de #Viento de muy fuertes a intensas en el istmo y #GolfoDeTehuantepec, así como en la #PenínsulaDeYucatán. Más información en ??https://t.co/lJY5AyanRE pic.twitter.com/CEDipFkVfE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui