Día de la Bandera: Claudia Sheinbaum encabeza la ceremonia conmemorativa

Ciudad de México.- Este martes 24 de febrero se realizó la ceremonia en conmemoración al Día de la Bandera en un acto militar, el cual fue encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto a los miembros de los poderes políticos de la Unión y del Gabinete legal y ampliado, además de las Fuerzas Armadas, profesores, alumnos e invitados especiales.

La presidenta manifestó que la Bandera de México es mucho más que un símbolo; es una narrativa llena de historia concentrada en tela, un relato histórico que conecta el pasado indígena, la lucha independentista y la construcción de una república en una sola imagen. Resalto que cada uno de los colores y el escudo es un resultado de procesos y aspiraciones colectivas que definen a México como una nación soberana.

"En este lienzo tricolor late la sangre de quienes defendieron nuestra tierra, respira la esperanza de quienes soñaron un país libre y vibra la fuerza de un pueblo que jamás se ha arrodillado" expresa Sheinbaum dirigiéndose a los niños y jóvenes presentes, además les pidió mirar el águila, firme e indomable devorando la adversidad, y les menciono que ellos son esa águila. El espíritu mexicano que transforma la dificultad de triunfo y que jamás abandona a sus destinos.

"El verde es la esperanza que no extingue jamás; el blanco es la unidad que nos hermana y el rojo, la memoria sagrada de quienes dieron todo por la patria", añadió la presidenta; no obstante, pidió que cada vez que entonen el Himno Nacional, lo hagan con el pecho erguido y una voz firme, “porque están proclamando al mundo que México es dignidad, es valentía y es grandeza", puntualizó.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, manifestó que la Bandera de México encarna un profundo significado, junto con el Himno y Escudo Nacional, porque constituyen los símbolos patrios que significan un papel preponderante en el devenir histórico del país, fortaleciendo la identidad y la unidad de los mexicanos.

"Todo Estado-nación requiere para su viabilidad y permanencia de una población cohesionada por una identidad nacional sólida, arraigada en valores y tradiciones comunes; esa identidad es el cimiento de la unidad nacional, factor indispensable para que un país pueda desarrollarse a plenitud y alcanzar sus objetivos nacionales", expresó el secretario de la Defensa Nacional.

Durante la ceremonia, la presidenta Sheinbaum tomó protesta de bandera a 80 planteles de la Ciudad de México (CDMX) y a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas Mexicanas, además de, vía digital, a 920 escoltas de secundaria y planteles de educación media superior en todos los estados de la república.

La presidenta destacó que la Bandera de México es un símbolo de independencia, honor, integridad del territorio y soberanía nacional. "Alumnos, generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes, personal de tropa y marinería, vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones, la integridad de nuestro territorio y, principalmente, su soberanía nacional. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanas y mexicanos sabrán cumplir su protesta".

Fuente: Tribuna del Yaqui