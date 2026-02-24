¿Hay BLOQUEOS en Jalisco HOY martes 24 de febrero? Reporte ACTUALIZADO tras caída de 'El Mencho'

Guadalajara, Jalisco.- La violencia que desató la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), continúa en el estado de Jalisco. Durante la noche de este lunes y la madrugada de hoy, martes 24 de febrero de 2026, se reportaron nuevos bloqueos e incendios de vehículos en varios puntos del estado. Aquí en TRIBUNA te decimos lo que se sabe al momento.

Continúan BLOQUEOS en Jalisco este martes. Foto: Internet

¿En qué zonas de Jalisco hay bloqueos y hechos violentos HOY?

De acuerdo con reportes de Infobae, así como con información que circula en redes sociales, los incidentes que se desataron la madrugada de este martes se concentraron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y en municipios del interior del estado.

Juanacatlán : En el fraccionamiento Villas Andalucía, colindante con El Salto, habrían sido incendiados al menos tres camiones urbanos. Bomberos sofocaron las llamas, sin. embargo, una gran columna de humo fue visible en gran parte de la zona. A unos 500 metros se localizó otro camión calcinado.

: En el fraccionamiento Villas Andalucía, colindante con habrían sido incendiados al menos tres camiones urbanos. Bomberos sofocaron las llamas, sin. embargo, una gran columna de humo fue visible en gran parte de la zona. A unos 500 metros se localizó otro camión calcinado. Guadalajara . En la capital del estado se reportaron varios puntos: Incendio de un vehículo en la colonia Oblatos, en el cruce de Hacienda La Purísima y Hacienda de la Quemada. Incendio en un punto limpio en Mezquitán Country, sobre avenida de los Maestros y Enrique Díaz de León. Otro vehículo en llamas en la colonia San Onofre.

. En la capital del estado se reportaron varios puntos: Tonalá . En la colonia Toluquilla, una vivienda fue consumida por el fuego. Además, se registró un incendio en la parte trasera de Plaza Altea .

. En la colonia Toluquilla, una vivienda fue consumida por el fuego. Además, se registró un incendio en la parte trasera de . Zapopan. En la colonia Mariano Otero, sujetos arrojaron un objeto inflamable dentro de una tienda Oxxo. Se reportó un conato de incendio que fue controlado por la policía municipal.

Continúan los bloqueos y la quema de vehículos y comercios en diversas zonas de Jalisco.



Al momento las autoridades no han reportado lesionados o víctimas mortales por estos actos vandálicos.



¿Hay bloqueos carreteros este martes?

La violencia también habría alcanzado carreteras estatales y federales. En Autlán de Navarro, presuntos criminales incendiaron dos autos para bloquear la carretera Barra de Navidad durante las primeras horas del día. En tanto, en la autopista Lagos de Moreno–Zapotlanejo, a la altura de Jalostotitlán, la Guardia Nacional bloqueó la circulación tras el incendio de un vehículo y detonaciones de arma de fuego. En Cihuatlán, a la altura de la comunidad de El Aguacate, se registró la quema de camiones.

En Costa Alegre y otros puntos de la región continúan bloqueos.

Siete bloqueos activos: balance oficial

A la fecha de publicación de esta nota, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México no ha compartido más detalles sobre estos nuevos hechos violentos. En su último reporte (publicado la noche de este lunes 23 de febrero) apuntó que, tras la jornada violenta, la mayoría de las vialidades afectadas fueron liberadas. Sin embargo, dijo que persistían siete bloqueos carreteros activos en Jalisco.

El día anterior (domingo 22 de febrero) se habían contabilizado 65 puntos de cierre, por lo que el 83 por ciento ya fueron liberados, según datos oficiales.

En seguimiento a las acciones de supervisión y vigilancia en carreteras federales, se informa que en el estado de Jalisco hoy se registraron diversos bloqueos en distintos tramos, derivados de restos de vehículos incendiados que obstruían las vías; el 83% de ellos ya fueron… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui