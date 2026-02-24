Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 4003 de HOY martes 24 de febrero

Ciudad de México.- Este martes 24 de febrero de 2026 juega el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 4003, que festeja el Día de la Bandera en México.
De acuerdo con la información compartida por la Lotería Nacional, el Día de la Bandera de México, que se conmemora cada 24 de febrero, representa una de las fechas cívicas más significativas para la nación, ya que rinde homenaje a uno de los símbolos patrios que encarnan la historia, los valores y la identidad del pueblo mexicano. La Bandera Nacional es emblema de unidad, independencia y soberanía.
"Su respeto fortalece el sentido de pertenencia y orgullo nacional entre las y los mexicanos; a lo largo de la historia, la bandera de México ha sido testigo de los momentos más trascendentales del país, al acompañar los ideales de libertad, justicia y paz que han guiado el desarrollo de México. Sus colores y el escudo nacional simbolizan el sacrificio, la esperanza y la riqueza cultural de la nación, con ello se mantiene vigente el compromiso permanente de honrar a quienes forjaron el país y de preservar los principios que nos unen como sociedad".
¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Mayor?
- Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series
- Premio por serie: 7 millones de pesos
- Costo del cachito: $30
- Costo de la serie: $600
RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 4003 de hoy martes 24 de febrero de 2026
Premio Mayor 21 millones de pesos:
47097
Segundo premio 2,550,000 pesos:
09321
Tercer premio 900,000 pesos:
21317
Cuarto premio 240,000 pesos:
16172
Quinto premio 240,000 pesos:
43757
Sexto premio 240,000 pesos:
21542
Séptimo premio 240,000 pesos:
03542
Octavo premio 120,000 pesos:
56986
Noveno premio 120,000 pesos:
24679
Décimo premio 120,000 pesos:
50061
Decimoprimer premio 120,000 pesos:
55387
Decimosegundo premio 120,000 pesos:
42294
Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional