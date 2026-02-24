Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 4003 de HOY martes 24 de febrero

Ciudad de México.- Este martes 24 de febrero de 2026 juega el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 4003, que festeja el Día de la Bandera en México.

De acuerdo con la información compartida por la Lotería Nacional, el Día de la Bandera de México, que se conmemora cada 24 de febrero, representa una de las fechas cívicas más significativas para la nación, ya que rinde homenaje a uno de los símbolos patrios que encarnan la historia, los valores y la identidad del pueblo mexicano. La Bandera Nacional es emblema de unidad, independencia y soberanía.

"Su respeto fortalece el sentido de pertenencia y orgullo nacional entre las y los mexicanos; a lo largo de la historia, la bandera de México ha sido testigo de los momentos más trascendentales del país, al acompañar los ideales de libertad, justicia y paz que han guiado el desarrollo de México. Sus colores y el escudo nacional simbolizan el sacrificio, la esperanza y la riqueza cultural de la nación, con ello se mantiene vigente el compromiso permanente de honrar a quienes forjaron el país y de preservar los principios que nos unen como sociedad".

¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Mayor?

Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series

Premio por serie: 7 millones de pesos

Costo del cachito: $30

Costo de la serie: $600

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 4003 de hoy martes 24 de febrero de 2026

Premio Mayor 21 millones de pesos:

47097

Segundo premio 2,550,000 pesos:

09321

Tercer premio 900,000 pesos:

21317

Cuarto premio 240,000 pesos:

16172

Quinto premio 240,000 pesos:

43757

Sexto premio 240,000 pesos:

21542

Séptimo premio 240,000 pesos:

03542

Octavo premio 120,000 pesos:

56986

Noveno premio 120,000 pesos:

24679

Décimo premio 120,000 pesos:

50061

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

55387

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

42294

El Día de la Bandera de México honra a nuestro lábaro patrio como símbolo de unidad, independencia y soberanía.



Su conmemoración fortalece el orgullo nacional y reafirma los valores cívicos que nos identifican como mexicanas y mexicanos, promoviendo el respeto a nuestra historia… pic.twitter.com/rlF0TUn2Kj — Lotería Nacional (@lotenal) February 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional