Operaciones aéreas se restablecen en Jalisco: 96% en Guadalajara y 95% en Puerto Vallarta

Guadalajara, Jalisco.- Tras la ola de violencia que se desató el pasado domingo 22 de febrero de 2026 con la caída y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), varias aerolíneas resultaron afectadas y hasta el lunes algunas todavía permanecían sin operar; sin embargo, ahora el Grupo Aeroportuario del Pacífico actualizó la información. Aquí en TRIBUNA te tenemos todo lo que debes saber.

De acuerdo con un comunicado publicado por el operador aeroportuario mexicano este martes 24 de febrero, después de tanta incertidumbre finalmente los aeropuertos de Guadalajara (GDL) y Puerto Vallarta (PVR) operan con regularidad. Además, mencionaron que las compañías de viajes nacionales e internacionales han ido restableciendo sus actividades tras diversos inconvenientes.

De hecho, el Aeropuerto de Guadalajara reporta un 96 por ciento de operaciones activas y el Aeropuerto de Puerto Vallarta un 95 por ciento. En lo que respecta a la capital del estado, son once las cancelaciones y once las demoras programadas, mientras que en el caso del destino vacacional se registran cuatro cancelaciones programadas. Es importante tener en claro que las cancelaciones obedecen a la reactivación de itinerarios.

Comunicado

¿Hay alguna aerolínea que siga sin funcionar?

La respuesta es sí, se trata de la canadiense Flair Airlines. No obstante, fuera de ello no hay de qué preocuparse, ya que el resto opera con total normalidad, siempre contando con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN), que según el documento desde el fin de semana permanece resguardando las instalaciones para mantener a salvo tanto a los pasajeros como al personal del recinto.

#Nacional | “Se levanta el Código Rojo en todo el estado de Jalisco”, informó el gobernador Pablo Lemus uD83DuDDE3?uD83DuDD34



uD83CuDFA5@MeganoticiasMxpic.twitter.com/R41glYM72L — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 24, 2026

En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier novedad, pues en el último reporte oficial las autoridades jaliscienses declararon que no hay incidentes violentos, haciendo un llamado a la población a que poco a poco retome sus tareas diarias. De igual forma, el gobierno federal compartió que los bloqueos carreteros que mantuvieron en alerta a los ciudadanos ya no representan un inconveniente.

Fuente: Tribuna del Yaqui