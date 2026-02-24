Operativo naval en Puerto Vallarta: 103 elementos arriban tras ataques a comercios ligados a 'El Mencho'

Puerto Vallarta, Jalisco.- Este martes 24 de febrero de 2026 arribaron a Puerto Vallarta 103 elementos de Infantería de Marina a bordo del buque ARM Usumacinta (A-412), junto con vehículos tipo pick up, para reforzar la seguridad en la ciudad. El propósito de su llegada es contener los ataques registrados contra comercios y establecimientos que se han presentado en este destino turístico.

De acuerdo con información extraoficial, el desembarco se llevó a cabo en el muelle número 3 de la Administración del Sistema Portuario Nacional; en un video publicado en las plataformas oficiales se observa a los marinos descendiendo con equipo táctico y vehículos para patrullajes terrestres. Cabe destacar que estas medidas forman parte de las decisiones del gobierno federal a partir de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Qué es el buque ARM Usumacinta?

Es un buque auxiliar adscrito a la Flotilla de Buques Auxiliares de la Fuerza Naval del Pacífico, con base en Manzanillo, Colima, cuyo objetivo es cumplir funciones operativas y servir como plataforma logística en apoyo tanto a unidades navales como a la población civil en casos de emergencia. Además, como dato adicional, tiene capacidad para transportar dos compañías anfibias de Infantería de Marina con equipo táctico y armamento orgánico, así como 18 vehículos de asalto anfibio y alrededor de 2 mil toneladas de carga sobre cubierta de tanques.

103 elementos

En el pasado formó parte de la marina de guerra de Estados Unidos de 1970 a 2002; incluso se utilizó en la guerra de Vietnam de 1971 a 1975, para que finalmente quedara en manos de México, que lo adquirió el año en que dejó de utilizarlo el país vecino. Por lo pronto, como te informamos previamente en TRIBUNA, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, levantó el Código Rojo en toda la entidad.

¿Cuántos militares murieron el domingo?

Reiteramos que en la mañanera del lunes 23 de febrero de 2026 el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que perdieron la vida 25 integrantes de la Guardia Nacional en los múltiples operativos desplegados en Jalisco y otros estados del país para contener los bloqueos derivados de la operación contra El Mencho, uno de los capos mexicanos más buscados.

