Pago de IMPUESTOS de Ricardo Salinas permitirá ampliar becas universitarias: Sheinbaum

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 24 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la beca Gertrudis Bocanegra, que actualmente está vigente en el estado de Michoacán, se ampliará este año para beneficiar a un millón de jóvenes de educación superior en todo el país; esto gracias a los pagos fiscales (atrasados) realizados por Ricardo Salinas, dueño de Grupo Salinas.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes, la primera presidenta de México compartió detalles de los programas sociales enfocados a jóvenes mexicanos. Al final de la exposición realizada por el Gabinete Federal, Sheinbaum Pardo explicó que el recurso para ampliar pago de becas proviene del cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de "una persona" que finalmente pagó sus impuestos.

#México uD83DuDD34 @Claudiashein aseguró que los recursos para la beca Gertrudis Bocanegra provienen del pago de impuestos de la persona que por fin pago; El programa beneficiará a 1 millón de jóvenes. pic.twitter.com/yfDo1bgNm7 — exilio_mx (@MxExilio) February 24, 2026

Les doy una noticia adicional: la beca Gertrudis Bocanegra, que hoy solamente es para estudiantes de educación superior en Michoacán, va a alcanzar este año a un millón de jóvenes en educación superior. ¿De dónde viene este recurso? Viene del pago de una persona que finalmente pagó sus impuestos", dijo Sheinbaum Pardo.

Si bien no mencionó ni a Grupo Salinas, ni al empresario Ricardo Salinas Pliego, se entiende que se refiere a él, pues en enero de 2026 inició el pago de una deuda fiscal histórica al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con un primer abono de 10 mil 400 millones de pesos (mdp) de un total de 32 mil 132 mdp acordados. Con este ingreso, el Gobierno federal fortalecerá los apoyos dirigidos a la juventud.

Más becas, más escuelas, más deportivos, más actividades culturales, todo para las y los jóvenes de México, porque los jóvenes están transformando a México", agregó la presidenta.

La beca Gertrudis Bocanegra se expandirá

Según la presidenta, actualmente, la beca Gertrudis Bocanegra está destinada únicamente a estudiantes de educación superior en el estado de Michoacán. Sin embargo, con esta ampliación, el programa alcanzará a un millón de jóvenes universitarios. Sheinbaum destacó que el objetivo es ampliar las oportunidades educativas y garantizar que más estudiantes puedan continuar y concluir sus estudios profesionales.

De acuerdo con lo anunciado, los recursos no solo se destinarán a la ampliación de la beca, sino también a fortalecer escuelas, espacios deportivos y actividades culturales.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'