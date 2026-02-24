Revés judicial a García Cabeza de Vaca: SCJN revoca su amparo y reactiva orden de aprehensión

Ciudad de México.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dejar sin efecto la protección legal que amparaba a Francisco García Cabeza de Vaca, decisión que devuelve la vigencia a la orden de aprehensión girada en su contra. La determinación del máximo tribunal permite a la Fiscalía General de la República (FGR) proceder legalmente contra el político, quien enfrenta acusaciones por su supuesta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante la sesión celebrada este 24 de febrero, los ministros analizaron el amparo. Aunque la propuesta presentada por la ministra Lenia Batres Guadarrama obtuvo los votos necesarios para su aprobación, el debate interno mostró matices importantes. Varios integrantes del pleno manifestaron su desacuerdo con la forma en que se planteó el análisis jurídico en el documento. Ante estas observaciones, la ministra ponente aceptó incorporar las modificaciones solicitadas para unificar los criterios del fallo final.

La institución comunicó esta resolución a través de sus redes sociales durante la tarde. Poco tiempo después de difundirse el fallo, el exgobernador de Tamaulipas fijó su postura mediante un video que él mismo compartió. En su mensaje, descalificó el actuar del tribunal y atribuyó la resolución a los recientes cambios en el sistema de justicia, los cuales establecen la elección de juzgadores por medio del voto popular. Según su testimonio, el proceso judicial en su contra carece de imparcialidad y responde a motivaciones ajenas al derecho.

Me persiguen por enfrentar al entonces presiente Andrés Manuel López Obrador, por descubrir, exhibir y denunciar la red criminal, corrupción y complicidad política más grande de la historia de México, el Huachicol Fiscal", expresó.

#LoÚltimo 🗣️El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó con motivaciones políticas tras revocarle el amparo que lo protegía frente a la orden de aprehensión en su contra



Cabeza de Vaca aseguró… pic.twitter.com/E9xuGgeTt4 — xevt - xhvt (@xevtfm) February 24, 2026

García Cabeza de Vaca sostuvo que las acciones legales en su contra son una represalia por haber denunciado lo que él denomina "huachicol fiscal". En su declaración, afirmó que este esquema de evasión en el sector de hidrocarburos representa una vasta red de corrupción operada desde las altas esferas del poder federal. Aseguró que dicha estructura funcionó para financiar actividades proselitistas del partido Morena y para establecer acuerdos con grupos delictivos durante la administración de López Obrador.

?? SCJN reactiva proceso contra García Cabeza de Vaca



La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo que protegía al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lo que se reactiva la orden de aprehensión en su contra.



El exmandatario es… pic.twitter.com/eoWbmmPSgk — Oscar Glenn (@oscarglenn) February 24, 2026

Con estos argumentos, el político reiteró su inocencia y calificó su situación actual como una persecución orquestada por haber expuesto dichas irregularidades.

