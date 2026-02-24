Rosa Huerta, regidora de San Luis Potosí, se vuelve viral al contratar stripper para celebrar su cumpleaños

Rioverde, San Luis Potosí.- Con motivo de festejar su cumpleaños, la regidora del municipio de Rioverde, Rosa María Huerta, ha generado polémica al viralizarse un video en redes sociales donde aparece un stripper bailando en su oficina dentro del horario laboral.

En el video se observa a la funcionaria dentro de su oficina, sentada en su escritorio, cuando un hombre con una vestimenta llamativa entra al sitio, donde posteriormente baila frente a ella. Durante el video se puede ver a la regidora como se pone de pie para bailar con el sujeto anteriormente mencionado al interior de su oficina.

Con la difusión del material, la regidora ha señalado que se trató de un momento personal que ocurrió fuera de su horario laboral y sin relación con sus funciones públicas. Sin embargo, el caso ha abierto debate sobre la conducta de los servidores públicos y el impacto que genera su vida privada en la percepción ciudadana.

La situación ha generado un llamado de atención a la administración de Arnulfo Urbiola Román, presidente municipal de Rioverde, para que informe sobre lo sucedido y se determine si se realizará alguna investigación interna ya que los usuarios en redes sociales han solicitado que se aclare la situación, si el acto fue en horario laboral, si fueron utilizados recursos públicos sin embargo hasta el momento el ayuntamiento no ha emitido ninguna declaración oficial sobre lo acontecido.

