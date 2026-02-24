Senado respalda el programa 'Jóvenes Transformando México': Lorenia Valles Sampedro

Ciudad de México.- "Con la Cuarta Transformación se apoya a las y a los jóvenes con más y mejores oportunidades educativas y laborales, se promueve el valor del trabajo en equipo y la construcción de comunidad, la amistad, la solidaridad y la paz", señaló la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Lo anterior tras la presentación del programa 'Jóvenes Transformando México' anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, reconociendo el esfuerzo que involucra a varias áreas del Gobierno de México y la coordinación con los gobiernos locales, como el que encabeza el gobernador Alfonso Durazo, en una estrategia que contribuirá a la garantía de los derechos a la educación, el trabajo, la cultura y el deporte.

"En el Senado de la República respaldamos esta iniciativa, pues no somos ajenos al compromiso con los derechos de las personas jóvenes. Hoy por hoy, los programas de becas para estudiantes y Jóvenes Construyendo el Futuro son derechos constitucionales. Asimismo, se reivindicó el derecho a una vivienda adecuada y la formalidad laboral de las y de los trabajadores por aplicación, los cuales, en su mayoría, son jóvenes", continuó la legisladora.

Valles Sampedro recordó que el programa 'Jóvenes Transformando México' incluye más oportunidades educativas a través de la creación de nuevas preparatorias y universidades, además del aumento de la matrícula escolar en varios planteles existentes; la creación de 100 centros comunitarios 'México imparable', con los que se pretende inhibir las conductas delictivas o violencias por medio del deporte y la cultura; y actividades deportivas de impacto como el programa Jóvenes Boxeando por la Paz y los torneos de fútbol en el marco de la Copa Mundial 2026.

"Especialmente, me emociona la aplicación nacional del programa Jóvenes Unen al Barrio, cuya implementación conocí en la alcaldía Iztapalapa cuando me desempeñaba como responsable del Sistema DIF Sonora y Claudia Sheinbaum era jefa del Gobierno de la Ciudad de México. La esencia de este programa es el trabajo comunitario y de la mano de las juventudes", finalizó la sonorense.

Hoy, en el @senadomexicano, presenté una iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer que las personas sentenciadas por la comisión de cualquier delito grave no podrán acceder a los beneficios de las llamadas “preliberacionales”, específicamente, la… pic.twitter.com/vddy5QKmcT — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui