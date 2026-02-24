Sheinbaum confirma llegada de militares a Jalisco tras BLOQUEOS y jornada violenta: "Estamos trabajando"

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 24 de febrero, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su Gobierno mantiene como prioridad la paz y la seguridad en el país, tras los hechos violentos registrados en Jalisco la noche del lunes y la madrugada del martes, luego del operativo en el que murió Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante los medios de comunicación reunidos este martes 24 de febrero en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo sostuvo que la administración federal trabaja bajo una estrategia clara y reiteró que el objetivo central es garantizar la seguridad de la población. En este sentido, señaló que los hechos ocurridos el domingo fueron consecuencia de una orden de aprehensión.

Estamos trabajando todos los días. El operativo que hizo la Defensa el domingo [...] tenía que ver con la detención de una persona que tenía una orden de aprehensión, en el momento de la detención se da una agresión a la que responden las Fuerzas Armadas. Eso fue lo que ocurrió", dijo Sheinbaum.

Regreso paulatino a la normalidad

En su intervención, la mandataria informó que ayer sostuvo conversaciones con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y con el mandatario de Michoacán, Alfredo Ramírez. Asimismo, indicó que este martes aún no se reanudan clases en algunas zonas, pero se prevé que las actividades se normalicen gradualmente a partir del miércoles 25 de febrero.

Ya ayer [lunes 23 de febrero] ya pues fue bastante menos, y hoy esperamos que se normalice la actividad. Ya hay más presencia, particularmente en Jalisco, en las zonas de Michoacán, de la Guardia Nacional, del Ejército y de Marina. Estamos trabajando todos los días por la seguridad en el país", dijo la presidenta.

También destacó que en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara la mayoría de los vuelos ya operan con regularidad. Respecto a la fuga de reos en Puerto Vallarta, Sheinbaum Pardo dijo que al Gabinete de Seguridad le tocará informar sobre este tema.

Operativo en Jalisco y reacción violenta

Como te informamos en TRIBUNA, este domingo, el Ejército mexicano desplegó un operativo en Tapalpa, Jalisco, para capturar a Nemesio Oseguera, líder del CJNG. Según el reporte oficial, el narcotraficante resultó gravemente herido y falleció durante su traslado aéreo hacia un centro médico.

La muerte de Oseguera, considerado uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos (EU), provocó una reacción del crimen organizado. A lo largo del día, y hasta hoy, martes 24 de febrero, se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos, ataques a establecimientos y agresiones contra fuerzas de seguridad en Jalisco y otras entidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui