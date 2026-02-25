Clima CDMX HOY 25 de febrero: Alertan FRÍO al amanecer y hasta 25°C por la tarde

Ciudad de México.- El clima en CDMX (Ciudad de México) este miércoles 25 de febrero de 2026 obligará a salir preparado desde temprano. La mañana arrancará con frío marcado y, conforme avancen las horas, el ambiente se tornará templado y con radiación solar intensa. Si planeas actividades al aire libre o traslados largos, conviene que revises el pronóstico para evitar cambios bruscos de temperatura y exposición prolongada al sol.

Así será el clima en CDMX este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, este miércoles se prevé cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma durante el día. No hay probabilidad de lluvia ni en la CDMX ni en el Estado de México (Edomex). El sistema dominante permitirá temperaturas contrastantes entre el amanecer y la tarde, además de viento de componente norte.

Durante la mañana el ambiente será frío a fresco en la capital. La temperatura mínima en la CDMX estará entre 4 y 6°C, mientras que en las primeras horas, alrededor de las 07:00 horas, el termómetro marcará cerca de 7 grados, con sensación térmica de 10. A las 08:00 horas se registrarán aproximadamente 9°C y hacia las 09:00 horas subirá a 13. En zonas altas del Edomex el ambiente será muy frío. En Toluca se prevé una mínima de -1 a 1°C.

Al acercarse el mediodía, las condiciones cambiarán de forma significativa. Hacia las 11:00 horas la temperatura rondará los 19°C, pero el índice UV alcanzará nivel muy alto, por lo que será necesario usar protector solar. La radiación se intensificará entre las 14:00 y 15:00 horas, cuando el termómetro llegue a 23 a 25°C en la capital. A las 14:00 horas se estiman 24°C con sensación térmica similar y un índice UV de hasta 10, considerado muy alto. En Toluca, la máxima oscilará entre 22 y 24°C.

Durante la tarde el ambiente será templado a cálido, sin lluvias. El viento soplará del norte con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar hasta 40 kilómetros por hora, lo que podría generar sensación ligeramente más fresca en zonas abiertas.

¡Muy buenos días! Te compartimos en nuestro #VideoPronóstico las condiciones del tiempo que habrá hoy en #México. La mañana y la noche seguirán frías, así que toma tus precauciones pic.twitter.com/JZt7NaH9Af — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 25, 2026

Por la noche el cielo continuará despejado. Hacia las 20:00 horas se esperan alrededor de 20°C, descendiendo a 17°C cerca de las 23:00 horas. El viento disminuirá gradualmente y la sensación será más templada.

