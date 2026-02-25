Clima HOY miércoles 25 de febrero en la NOCHE: Prevén LLUVIAS y CHUBASCOS en estas regiones

Ciudad de México.- Para este miércoles 25 de febrero de 2026, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico provocará condiciones para lluvias aisladas y chubascos esta noche. Si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico. Aquí el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.
De acuerdo con la Conagua, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país mantendrá tiempo estable, así como ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en zonas serranas, pero sin posibilidad de precipitaciones.
Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila ocasionará vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, originará intervalos de chubascos y lluvias aisladas en diversas regiones.
¿En qué regiones lloverá hoy miércoles 25 de febrero en la noche?
Chubascos en:
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias aisladas en:
- Jalisco
- Colima
El SMN indica que para mañana jueves 26 de febrero, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en dichas regiones, así como ambiente cálido a caluroso en el resto del territorio nacional; sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central. A su vez, a partir de este día inicia una onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente).
¿En qué regiones lloverá mañana jueves 26 de febrero?
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.
¿Cómo será el clima en Sonora mañana jueves 26 de febrero?
Se tendrá cielo parcialmente nublado durante el día, y sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso con viento del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.
Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua