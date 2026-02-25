Clima HOY miércoles 25 de febrero en la NOCHE: Prevén LLUVIAS y CHUBASCOS en estas regiones

Ciudad de México.- Para este miércoles 25 de febrero de 2026, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico provocará condiciones para lluvias aisladas y chubascos esta noche. Si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico. Aquí el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

De acuerdo con la Conagua, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país mantendrá tiempo estable, así como ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en zonas serranas, pero sin posibilidad de precipitaciones.

Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila ocasionará vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, originará intervalos de chubascos y lluvias aisladas en diversas regiones.

¿En qué regiones lloverá hoy miércoles 25 de febrero en la noche?

Chubascos en:

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas en:

Jalisco

Colima

El SMN indica que para mañana jueves 26 de febrero, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en dichas regiones, así como ambiente cálido a caluroso en el resto del territorio nacional; sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central. A su vez, a partir de este día inicia una onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente).

¿En qué regiones lloverá mañana jueves 26 de febrero?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo será el clima en Sonora mañana jueves 26 de febrero?

Se tendrá cielo parcialmente nublado durante el día, y sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso con viento del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

#Rachas de #Viento de 50 a 70 km/h y #Tolvaneras se pronostican para estados del norte de #México, con #Oleaje elevado en la costa de #Tamaulipas, en las próximas horas. En zonas de la #PenínsulaDeYucatán se prevén rachas de igual intensidad. Ve los detalles ?? pic.twitter.com/fG2LvzKubk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua