¿Cómo se conocerán los resultados sin PREP? Reforma Electoral detalla nuevo esquema de conteo

Ciudad de México.- Con anterioridad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó los diez puntos centrales que modifican la Constitución en la Reforma Electoral, los cuales tienen como objetivo reducir costos, fortalecer la fiscalización y ampliar la participación ciudadana. Sin embargo, aquí nos centraremos en el que cambia lo que hasta ahora sabíamos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

¿Cuál era la función del PREP?

Antes que nada, el propio Instituto Nacional Electoral (INE) define este sistema, que ha funcionado por varios años, como el encargado de proveer los resultados preliminares de las elecciones, mediante la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD).

¿De ahora en adelante cómo funcionará?

La propuesta consiste en que los cómputos distritales comiencen en cuanto se cierren las votaciones, por lo que, a diferencia del formato actual en el que se debe esperar hasta el miércoles, lo positivo es que el domingo se tendrían los resultados finales. Sheinbaum Pardo considera que no es necesario que continúe funcionando el PREP, ya que así se ahorran recursos y se genera mayor confianza en el conteo.

Programa de Resultados Electorales Preliminares

Aspectos positivos

De acuerdo con la secretaria Rosa Icela Rodríguez, algunos de los beneficios son la reducción del gasto público en un 25 por ciento del costo total de las elecciones, por lo que se destinará menos presupuesto al INE, a los partidos políticos, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a los tribunales electorales. Es importante destacar que Sheinbaum Pardo dejó en claro que no se afectará la autonomía del organismo autónomo.

¿Qué sigue?

El próximo lunes 2 de marzo la propuesta será enviada al Congreso; además, mantiene 500 diputados federales, con 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional: "Todos tienen que ir al territorio a conseguir el voto. Todos a buscar el voto popular; ya no habrá listas. No queremos que sean las cúpulas de los partidos políticos quienes se mantengan como diputados, como senadores, sin el voto popular", aseveró la representante del Poder Ejecutivo.

