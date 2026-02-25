El aumento de casos de sarampión en México deja 32 muertes; la mayoría de las víctimas son niños

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud informó que se han confirmado 10 mil 941 casos de sarampión en México en los 32 estados del país, además de notificar que las defunciones han aumentado con un total de 32 bajas por la enfermedad entre 2025 y 2026, precisando que el grupo más afectado son los menores de 1 a 4 años de edad con un total de mil 548 casos.
Las muertes por sarampión se distribuyen en el país en lo que va de 2026 de la siguiente manera:
- Jalisco: 1 defunción
- Michoacán: 1 defunción
- Guerrero: 1 defunción
- Durango: 1 defunción
- Tlaxcala: 1 defunción
En 2025 las muertes por sarampión en México se registraron de la siguiente manera:
- Chihuahua: 21 defunciones
- Jalisco: 2 defunciones
- Chiapas: 1 defunción
- Ciudad de México: 1 defunción
- Sonora: 1 defunción
- Durango: 1 defunción
En el estado de Jalisco, la víctima más reciente ha sido un niño de 4 años que no contaba con la vacuna contra el sarampión. La entidad acumula tres muertes desde el 2025, ya que en ese año se reportó la muerte de dos bebés de sexo femenino. En el estado de Michoacán, la muerte más reciente ha sido un señor de 64 años de edad que no contaba con su esquema de vacunación.
La Secretaría de Salud informó que para el estado de Guerrero la víctima fue un menor de 2 años. En el estado de Durango se informó de la defunción de un niño de 8 años y, para el estado de Tlaxcala, la víctima fue un bebé de un año que no contaba con el esquema completo de vacunación. En el informe, la Secretaria de Salud explicó que el grupo con más afectados son los niños de 1 a 4 años, seguidos por 5 a 9 años y 25 a 29 años.
El total de casos confirmados durante los primeros meses del 2026 en los estados de la República Mexicana:
- Jalisco: 2,662 casos
- Chiapas: 393 casos
- Ciudad de México: 303 casos
- Sinaloa: 185 casos
- México: 126 casos
- Puebla: 107 casos
- Michoacán: 95 casos
- Sonora: 80 casos
- Durango: 75 casos
- Colima: 74 casos
- Guerrero: 61 casos
- Tabasco: 55 casos
- Quintana Roo: 41 casos
- Veracruz: 36 casos
- Nayarit: 33 casos
- Nuevo León: 32 casos
- Tlaxcala: 27 casos
- Baja California: 16 casos
- Querétaro: 15 casos
- Oaxaca: 13 casos
- Yucatán: 10 casos
- Morelos: 9 casos
- Hidalgo: 9 casos
- Aguascalientes: 7 casos
- Guanajuato: 5 casos
- San Luis Potosí: 4 casos
- Coahuila: 4 casos
- Baja California Sur: 2 casos
- Zacatecas: sin casos registrados
- Campeche: sin casos registrados
- Tamaulipas: sin casos registrados
Las autoridades en México han implementado una campaña de vacunación masiva por medio de brigadas en módulos fijos y ambulantes. El gobierno ha anunciado que más de un millón de personas han recibido la vacuna contra el sarampión, ya que, como lo informa el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es la forma más efectiva de combatir el virus del sarampión. A través de sus redes sociales comunicaron que las personas que están en el rango de edad de 6 meses a 49 años de edad deben aplicarse la vacuna.
En México, la vacunación es totalmente gratuita y esencial, especialmente durante la jornada que se está realizando en todo el país debido al brote activo que está afectando a toda la República Mexicana. Por su parte, el gobierno de México ha habilitado un enlace donde los ciudadanos pueden consultar los lugares disponibles para vacunarse: dondemevacuno.salud.gob.mx.
