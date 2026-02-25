El aumento de casos de sarampión en México deja 32 muertes; la mayoría de las víctimas son niños

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud informó que se han confirmado 10 mil 941 casos de sarampión en México en los 32 estados del país, además de notificar que las defunciones han aumentado con un total de 32 bajas por la enfermedad entre 2025 y 2026, precisando que el grupo más afectado son los menores de 1 a 4 años de edad con un total de mil 548 casos.

Las muertes por sarampión se distribuyen en el país en lo que va de 2026 de la siguiente manera:

Jalisco: 1 defunción

Michoacán: 1 defunción

Guerrero: 1 defunción

Durango: 1 defunción

Tlaxcala: 1 defunción

En 2025 las muertes por sarampión en México se registraron de la siguiente manera:

Chihuahua: 21 defunciones

Jalisco: 2 defunciones

Chiapas: 1 defunción

Ciudad de México: 1 defunción

Sonora: 1 defunción

Durango: 1 defunción

En el estado de Jalisco, la víctima más reciente ha sido un niño de 4 años que no contaba con la vacuna contra el sarampión. La entidad acumula tres muertes desde el 2025, ya que en ese año se reportó la muerte de dos bebés de sexo femenino. En el estado de Michoacán, la muerte más reciente ha sido un señor de 64 años de edad que no contaba con su esquema de vacunación.

La Secretaría de Salud informó que para el estado de Guerrero la víctima fue un menor de 2 años. En el estado de Durango se informó de la defunción de un niño de 8 años y, para el estado de Tlaxcala, la víctima fue un bebé de un año que no contaba con el esquema completo de vacunación. En el informe, la Secretaria de Salud explicó que el grupo con más afectados son los niños de 1 a 4 años, seguidos por 5 a 9 años y 25 a 29 años.

El total de casos confirmados durante los primeros meses del 2026 en los estados de la República Mexicana:

Jalisco: 2,662 casos

Chiapas: 393 casos

Ciudad de México: 303 casos

Sinaloa: 185 casos

México: 126 casos

Puebla: 107 casos

Michoacán: 95 casos

Sonora: 80 casos

Durango: 75 casos

Colima: 74 casos

Guerrero: 61 casos

Tabasco: 55 casos

Quintana Roo: 41 casos

Veracruz: 36 casos

Nayarit: 33 casos

Nuevo León: 32 casos

Tlaxcala: 27 casos

Baja California: 16 casos

Querétaro: 15 casos

Oaxaca: 13 casos

Yucatán: 10 casos

Morelos: 9 casos

Hidalgo: 9 casos

Aguascalientes: 7 casos

Guanajuato: 5 casos

San Luis Potosí: 4 casos

Coahuila: 4 casos

Baja California Sur: 2 casos

Zacatecas: sin casos registrados

Campeche: sin casos registrados

Tamaulipas: sin casos registrados

Las autoridades en México han implementado una campaña de vacunación masiva por medio de brigadas en módulos fijos y ambulantes. El gobierno ha anunciado que más de un millón de personas han recibido la vacuna contra el sarampión, ya que, como lo informa el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es la forma más efectiva de combatir el virus del sarampión. A través de sus redes sociales comunicaron que las personas que están en el rango de edad de 6 meses a 49 años de edad deben aplicarse la vacuna.

La Secretaría de Salud confirmó cinco muertes por sarampión en lo que va de 2026; los contagios continúan en aumento y ya superan los 11 mil casos.



En México, la vacunación es totalmente gratuita y esencial, especialmente durante la jornada que se está realizando en todo el país debido al brote activo que está afectando a toda la República Mexicana. Por su parte, el gobierno de México ha habilitado un enlace donde los ciudadanos pueden consultar los lugares disponibles para vacunarse: dondemevacuno.salud.gob.mx.

Fuente: Tribuna del Yaqui