Ciudad de México.- El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, tiene una postura fija frente a la Reforma Electoral presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la cual afirma que la propuesta busca el control político y debilitar a las minorías, además de que su bancada votará en contra en su totalidad de la propuesta. "Para nosotros es importante dejar claro así, de saque, el PAN no va, no va con esta Reforma Electoral", comunicó Romero en entrevista para Radiofórmula.

Sin embargo, el dirigente del PAN reconoce que existen puntos valiosos en la reforma; ha señalado que, en términos generales, la reforma carece de novedades y busca reforzar una narrativa oficialista. "¿En qué empodera a la gente? ¿En qué? Todo esto es para seguir teniendo más control. Todo es para debilitar más o a las autoridades electorales o a las minorías", cuestionó durante la entrevista.

El dirigente del PAN, Jorge Romero, afirma que la Reforma Electoral busca debilitar a las minorías

Romero lamenta que la propuesta de Sheinbaum no incluya mecanismos de modernización democrática que, según su visión, otros países ya están implementando. Las ausencias que destacó el dirigente son:

Segunda vuelta presidencial : Un mecanismo para garantizar mayor legitimidad en el Ejecutivo.

: Un mecanismo para garantizar mayor legitimidad en el Ejecutivo. Urna electrónica y voto anticipado : Herramientas tecnológicas para la facilitación del sufragio en el extranjero.

: Herramientas tecnológicas para la facilitación del sufragio en el extranjero. Debates: Un mayor número de encuentros obligatorios entre los candidatos.

Con respecto a la reducción del gasto y la financiación pública a los partidos, Romero aclara que su oposición no se debe a un interés económico. Sino a una sospecha sobre el origen de los recursos de la actual mayoría. "A lo mejor a Morena ya no le interesa tanto el financiamiento público porque ve tú a saber de dónde saca su propio financiamiento. Y ese, ve tú a saber, es con absoluto sarcasmo porque todos en este país sabemos de dónde saca Morena su financiamiento", declaró Jorge Romero.

El dirigente declara que cualquier reforma debería contemplar que se anule una elección o desaparezca un partido cuando se comprueben vínculos con el crimen organizado. Romero descarta cualquier posibilidad de negociación por puntos específicos para evitar especulaciones, lo que confirma que la postura es totalmente negativa a la Reforma Electoral.

Fuente: Tribuna del Yaqui