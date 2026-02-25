Identifican los restos de otros dos mineros en Pasta de Conchos, sumando 25 cuerpos recuperados

Coahuila, México.- Se ha confirmado la identificación de otros dos cuerpos que fallecieron en la mina, sumando 25 cuerpos recuperados por el Mando Unificado en Pasta de Conchas, Coahuila, durante los trabajos de búsqueda coordinada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las autoridades han notificado de manera formal a las familias sobre la identidad de los cuerpos que corresponden a los rescates número 24 y 25:

José Isabel Minjarez Yáñez

Ricardo Hernández Rocha

Después de la notificación, se activó el protocolo para el reconocimiento y la entrega de los cuerpos. El proceso contará con el acompañamiento permanente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como ha sucedido en los 23 anteriores casos, garantizando así su apoyo hasta el destino final de los mineros. Sin embargo, la identificación de los cuerpos ha sido un esfuerzo que suma al apoyo de:

La Fiscalía General de la República.

El Instituto Nacional de Medicina Genómica.

El Gobierno del Estado de Coahuila.

En el informe oficial aún quedan 28 mineros pendientes de su localización; las autoridades reiteraron que continuarán con las labores de búsqueda y rescate bajo el compromiso de transparencia, seguridad y participación ciudadana.

Los avances en el rescate a dos décadas del siniestro en la mina Pasta de Conchos representan pasos de justicia que demuestran que, cuando hay voluntad política, se pueden mover toneladas de tierra y romper con décadas de impunidad.



También demuestra que el diálogo respetuoso… pic.twitter.com/YgAatgS9Vg — Centro Prodh (@CentroProdh) February 25, 2026

Por su parte, el Gobierno Federal informó que estas acciones se realizarán de acuerdo a las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha ordenado mantener los trabajos hasta localizar a todos los mineros que aún quedan pendientes.

La recuperación e identificación de los restos forman parte integral del Gobierno Federal que implementa en la región carbonífera de Coahuila para atender a los familiares y cumplir con la búsqueda de los trabajadores que quedaron atrapados en la mina.

Fuente: Tribuna del Yaqui