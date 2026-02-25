¡Síguenos!
Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No.1735 de la Lotería Nacional de HOY, miércoles 25 de febrero

TRIBUNA te informa de la lista completa de ganadores del Sorteo Zodiaco Especial No. 1735 de la Lotería Nacional de hoy miércoles 25 de febrero

Ganadores del Sorteo Zodiaco Especial No. 1735 de hoy miércoles 25 de febrero Foto: Internet

Ciudad de México.- La noche de este miércoles 25 de febrero de 2026 se realizará el sorteo de Lotería Nacional gracias al Sorteo Zodiaco Especial. Si compraste boleto y estás interesado en saber si tuviste suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este Sorteo Zodiaco Especial número 1735, que conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna.

En el comunicado emitido por la Lotería Nacional señala lo siguiente: "México se reconoce como un país multilingüe y pluricultural, en el que conviven 69 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas, que convierten a nuestro país en una de las naciones con mayor diversidad de lenguas a nivel global. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), cada dos semanas en el mundo muere una lengua, lo que, en palabras del doctor Miguel León Portilla, significa que "cuando muere una lengua, muere una forma de ver el mundo".

¿Cuánto puedes ganar?

  • PREMIO MAYOR: 11 millones de pesos en una serie
  • Costo del cachito: $35
  • Costo de la serie: $700

GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1735 de hoy miércoles 25 de febrero 

Premio Mayor: 11 millones de pesos

GEMINIS 0786

Segundo premio: 1,500,000 pesos

ESCORPION 6795

Tercer premio: 1,500,000 pesos

PISCIS 

Cuarto premio: 400,000 pesos

ESCORPION 8543

Quinto premio: 400,000 pesos

ESCORPION  4376

Sexto premio: 200,000 pesos

LEO 8873

Séptimo premio: 200,000 pesos

ACUARIO 3313

Octavo premio: 140,000 pesos

ARIES 4679

Noveno premio: 140,000 pesos

PISCIS 0372

Décimo premio: 120,000 pesos

CAPRICORNIO 5069

Decimoprimero premio: 120,000 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 100,000 pesos

GEMINIS 6416

Decimotercer premio: 100,000 pesos

ARIES 9777

Decimocuarto premio: 100,000 pesos

PISCIS 5029

Decimoquinto premio: 80,000 pesos

ARIES 0810

Decimosexto premio: 80,000 pesos

CAPRICORNIO 5701

Decimoséptimo premio: 80,000 pesos

ACUARIO 1970

Decimoctavo premio: 60,000 pesos

GEMINIS 8633

Decimonoveno premio: 60,000 pesos

LIBRA 8258

Vigésimo premio: 60,000 pesos

ESCORPIO 8846

Vigésimo primer premio: 60,000 pesos

ACUARIO 6555

Fuente: Tribuna del Yaqui

