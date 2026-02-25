Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No.1735 de la Lotería Nacional de HOY, miércoles 25 de febrero

Ciudad de México.- La noche de este miércoles 25 de febrero de 2026 se realizará el sorteo de Lotería Nacional gracias al Sorteo Zodiaco Especial. Si compraste boleto y estás interesado en saber si tuviste suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este Sorteo Zodiaco Especial número 1735, que conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna.
En el comunicado emitido por la Lotería Nacional señala lo siguiente: "México se reconoce como un país multilingüe y pluricultural, en el que conviven 69 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas, que convierten a nuestro país en una de las naciones con mayor diversidad de lenguas a nivel global. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), cada dos semanas en el mundo muere una lengua, lo que, en palabras del doctor Miguel León Portilla, significa que "cuando muere una lengua, muere una forma de ver el mundo".
¿Cuánto puedes ganar?
- PREMIO MAYOR: 11 millones de pesos en una serie
- Costo del cachito: $35
- Costo de la serie: $700
GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1735 de hoy miércoles 25 de febrero
Premio Mayor: 11 millones de pesos
GEMINIS 0786
Segundo premio: 1,500,000 pesos
ESCORPION 6795
Tercer premio: 1,500,000 pesos
PISCIS
Cuarto premio: 400,000 pesos
ESCORPION 8543
Quinto premio: 400,000 pesos
ESCORPION 4376
Sexto premio: 200,000 pesos
LEO 8873
Séptimo premio: 200,000 pesos
ACUARIO 3313
Octavo premio: 140,000 pesos
ARIES 4679
Noveno premio: 140,000 pesos
PISCIS 0372
Décimo premio: 120,000 pesos
CAPRICORNIO 5069
Decimoprimero premio: 120,000 pesos
Decimosegundo premio: 100,000 pesos
GEMINIS 6416
Decimotercer premio: 100,000 pesos
ARIES 9777
Decimocuarto premio: 100,000 pesos
PISCIS 5029
Decimoquinto premio: 80,000 pesos
ARIES 0810
Decimosexto premio: 80,000 pesos
CAPRICORNIO 5701
Decimoséptimo premio: 80,000 pesos
ACUARIO 1970
Decimoctavo premio: 60,000 pesos
GEMINIS 8633
Decimonoveno premio: 60,000 pesos
LIBRA 8258
Vigésimo premio: 60,000 pesos
ESCORPIO 8846
Vigésimo primer premio: 60,000 pesos
ACUARIO 6555
