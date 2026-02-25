Tráfico CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS y BLOQUEOS este MIÉRCOLES 25 de febrero de 2026?

Ciudad de México.- Si hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, planeas viajar en carro dentro de la Ciudad de México (CDMX), es importante que revises cómo estará el tráfico. Para esta jornada se tienen previstas marchas, concentraciones y posibles bloqueos en distintos puntos de la capital, lo que podría generar afectaciones viales desde temprano y hasta la tarde-noche. Para evitar contratiempos, aquí te compartimos el detalle de las movilizaciones programadas HOY en CDMX.

Movilizaciones y concentraciones hoy en CDMX

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), las actividades se concentrarán principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo. Las protestas y reuniones iniciarán desde las 08:30 horas y se extenderán durante el día en distintas colonias, incluyendo el Centro Histórico, Narvarte, Tabacalera, Observatorio y otras zonas clave para la movilidad.

Marchas hoy 25 de febrero en CDMX. Foto: C5

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 08:30 horas se prevé concentración en Belisario Domínguez 32, en la colonia Centro Histórico.

A las 10:00 horas habrá concentración en Plaza de la Constitución 1, también en el Centro Histórico. A la misma hora, otro grupo se reunirá en Bucareli 48, en la colonia Centro.

Al mediodía, a las 12:00 horas, se tiene programada una concentración-marcha en Avenida Insurgentes Sur 489, colonia Hipódromo, con rumbo a Oklahoma 14, en la colonia Nápoles, dentro de la alcaldía Benito Juárez. La ruta está por definirse.

A las 16:00 horas se contempla concentración en Avenida Juárez 50, en la colonia Centro.

Más tarde, a las 17:00 horas, se registrará otra concentración-marcha en Avenida San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, colonia Vista Alegre, rumbo a Avenida Insurgentes Sur y Avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera. La ruta también está pendiente de confirmación.

Durante el día se mantendrá concentración en República de Brasil 33, en el Centro Histórico.

Alcaldía Iztapalapa

A las 11:00 horas se prevé concentración en Avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo.

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas se contempla concentración en Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México.

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 17:00 horas se tiene programada concentración en Avenida Parque Lira y Gobernador Agustín Vicente Eguía, colonia Observatorio.

Marchas hoy 25 de febrero en CDMX. Foto: C5

Ante este panorama, se recomienda anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a reportes viales en tiempo real. Las zonas del Centro Histórico, Insurgentes, Paseo de la Reforma, Calzada de Tlalpan y Río Churubusco podrían presentar tránsito lento o cierres parciales a lo largo de la jornada.

Si tienes actividades en la capital este miércoles 25 de febrero de 2026, toma previsiones y organiza tu día con tiempo para evitar retrasos.

Fuente: Tribuna del Yaqui