VIDEO: Así fue el homenaje a militares fallecidos antes iniciar el partido México vs Islandia

Querétaro, Querétaro.- El Estadio Corregidora en Querétaro se convirtió en el escenario de un solemne reconocimiento antes de que el balón rodara para el enfrentamiento amistoso entre las selecciones de México e Islandia. Lejos de ser una jornada únicamente deportiva, el ambiente se tornó respetuoso para honrar la memoria de los 25 elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida recientemente en el cumplimiento de su deber.

Este acto surge como respuesta a los hechos violentos ocurridos el pasado domingo 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Durante aquellas acciones militares, que resultaron en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', se registraron bajas importantes entre las filas de la Guardia Nacional y del Ejército Nacional. La situación de inseguridad afectó a varias regiones del centro del país.

No obstante el futbol sirvió en esta ocasión como un espacio para la reflexión y el agradecimiento. Una vez finalizada la entonación del Himno Nacional, y con el lábaro patrio extendido sobre el terreno de juego, la voz del estadio solicitó a los asistentes unirse en un minuto de silencio. Mientras la multitud callaba, la banda de guerra ejecutó toques marciales que resonaron en el recinto, marcando el luto por los uniformados caídos en suelo jalisciense.

Como símbolo de reconocimiento hacia la labor de defensa del país, una niña se acercó a los miembros del Ejército presentes en la cancha para entregarles arreglos florales. Este gesto buscó representar el sentir de la población civil ante el sacrificio de los soldados. De igual manera, los 11 jugadores titulares y el resto del plantel mexicano lucieron un moño negro en la manga de sus camisetas, una señal de luto visible durante todo el partido.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) difundió un mensaje para acompañar estas acciones, destacando la valentía y la entrega de quienes velan por el bienestar de la ciudadanía. De esta forma, el deporte se unió al sentimiento nacional, reconociendo el alto costo pagado por mantener la seguridad en el territorio tras los complejos eventos vividos días atrás.

Fuente: Tribuna del Yaqui