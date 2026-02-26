BLOQUEOS CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS y rodadas este JUEVES 26 de febrero de 2026?

Ciudad de México.- Si hoy, jueves 26 de febrero de 2026, planeas transitan en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX) o conectar con otros puntos del Valle de México, es clave que revises cómo estará el tránsito. Para esta jornada se prevén bloqueos, marchas, concentraciones y rodadas en distintos puntos clave de la capital, lo que podría generar cortes viales, cierres intermitentes y carga vehicular desde temprano.

De acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, las movilizaciones comenzarán desde las 06:30 horas y se extenderán durante el día en varias alcaldías. Si sales a trabajar, tienes citas o debes atravesar zonas céntricas, esta guía te ayudará a anticipar rutas alternas.

Movilizaciones HOY en CDMX

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 06:30 horas se prevé concentración en Calzada San Antonio Abad, en la colonia Obrera .

. A las 10:00 horas habrá otra concentración en José María Pino Suárez 2, en la colonia Centro Histórico.

A las 16:00 horas se tiene programada una concentración-marcha que partirá de Avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez, rumbo a Avenida Juárez 50, en el Centro Histórico. La ruta está por definirse.

A las 20:30 horas se realizará una concentración-rodada en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, con rumbo nuevamente a Plaza de la República. La posible ruta contempla Ignacio Ramírez, Paseo de la Reforma, Mariano Escobedo, Cuitláhuac, Máximo Martínez, Calzada Camarones, Plan de Ayala, avenida de los Maestros, Calzada México-Tacuba, Circuito Interior, Eje 1 Norte, avenida de los Insurgentes, Luis Donaldo Colosio, Jesús García, Buenavista y Poncioano Arriaga, para concluir en el Monumento a la Revolución.

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 10:00 horas se contempla concentración en Calderón de la Barca 92, colonia Polanco V Sección, zona de alta circulación vehicular y corporativa.

Alcaldía Xochimilco

También a las 10:00 horas se tiene prevista concentración en Adolfo López Mateos 323, colonia San Juan Moyotepec.

Alcaldía Coyoacán

Al mediodía, a las 12:00 horas, se reporta concentración en Circuito Interior s/n, en Ciudad Universitaria, lo que podría afectar accesos hacia el sur de la capital.

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas habrá concentración en avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, punto estratégico por su conexión con vialidades primarias.

Alcaldía Iztapalapa

Durante el día se prevé concentración en avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo.

Alcaldía Benito Juárez

También durante el día se realizará concentración en avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya.

Hoy No Circula este jueves 26 de febrero

Este jueves el programa Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, con holograma 1 y 2. Si además de las movilizaciones tu vehículo se encuentra dentro de esta restricción, considera alternativas de transporte. TRIBUNA te comparte más detalles aquí.

En resumen, este jueves 26 de febrero de 2026 habrá múltiples puntos de posible afectación vial en la CDMX. Planear horarios, revisar rutas alternas y salir con anticipación será clave para evitar contratiempos.

