Clima en CDMX HOY jueves 26 de febrero: Mañana fría y tarde con sol intenso

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este jueves 26 de febrero de 2026, conviene que revises el pronóstico del clima en la Ciudad de México (CDMX)completo. Aunque el día se perfila mayormente soleado en la CDMX, el frío de la mañana y el nivel muy alto de radiación ultravioleta (UV) por la tarde podrían tomarte por sorpresa. Si tienes actividades al aire libre, planeas manejar largas distancias o salir sin chamarra, esta información te será útil para evitar contratiempos.

Así será el clima en CDMX este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos presentados en el portal Meteored.mx, este día se prevé cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso de la jornada. No se esperan lluvias en la CDMX ni en el Estado de México (Edomex). El ambiente será frío a fresco al amanecer y templado a cálido por la tarde, con viento de componente norte.

Así será el clima en CDMX este jueves. Foto: Conagua

Durante la mañana, el termómetro en la CDMX marcará valores entre 6 y 8°C como mínima general, aunque alrededor de las 07:00 horas se registrarán cerca de 9°C, con sensación térmica ligeramente superior. A las 08:00 horas la temperatura subirá a 11°C y hacia las 09:00 alcanzará los 15°C. El cielo estará mayormente soleado desde temprano. El viento será ligero, variando del suroeste al sureste con velocidades bajas, lo que permitirá una sensación más fría en zonas abiertas.

En regiones altas del Edomex el ambiente será muy frío, con mínimas de 0 a 2°C, especialmente en Toluca. Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde el ambiente cambiará de forma notable. A las 11:00 horas se esperan alrededor de 21°C, pero el índice UV alcanzará niveles muy altos, con valores de hasta 8. Para las 14:00 horas, la temperatura llegará a 26°C, con sensación cercana a 25, y el índice UV podría alcanzar nivel 10, considerado muy alto, por lo que será recomendable usar protector solar, lentes oscuros y evitar exposición prolongada entre las 12:00 y 16:00 horas.

La temperatura máxima del día en la CDMX oscilará entre 26 y 28°C, con ambiente templado a cálido. En Toluca se prevé una máxima de 23 a 25°C. El viento dominará del norte y noroeste con velocidades promedio de entre 10 y 25 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar hasta 45 kilómetros por hora, lo que generará sensación ligeramente más fresca hacia el final de la tarde.

Al caer la noche, el cielo permanecerá despejado. Cerca de las 20:00 horas la temperatura rondará los 22 grados y para las 23:00 descenderá a unos 18 grados. El ambiente será fresco, con viento moderado del norte y posteriormente del oeste en forma ligera.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)